„Łatwo jest wygrać, ale nigdy nie jest łatwo przegrać” – mówi Donald Trump w dniu wyborów

Wyniki głosowania w stanach Pensylwania, Floryda, Georgia, Karolina Północna i Arizona mogą okazać się decydujące w wyścigu o Biały Dom. Sondaże w nich w większości wykazują albo zaciętą walkę albo lekko faworyzują kandydata Demokratów Joe Bidena. Trump musi wygrać jednak i w innych stanach, w których Biden ma dość silną pozycję, w tym w Teksasie, Ohio i Iowa - aby zapewnić sobie zwycięstwo

Powoli dobiegają końca wybory w Stanach Zjednoczonych. Relacje z ich przebiegu można dziś w nocy oglądać w serwisach internetowych takich jak the Hill, the Guardian, na stronie analiz politycznych i komentarzy fivethirtyeight, the Wall Street Journal czy NBC News.

Rekordowa liczba 100 milionów Amerykanów głosowała przed dniem wyborów, ponieważ wiele stanów zapewniło możliwość głosowania osobistego lub korespondencyjnego, aby sam akt oddania głosu był bardziej bezpieczny w okresie pandemii koronawirusa. Według obserwatorów wyborczych w USA kolejne 50 lub 60 milionów wyborców lub więcej głosuje osobiście w dniu dzisiejszym.

Prezydent USA Donald Trump odwiedził we wtorek główną siedzibę swojego sztabu wyborczego w Arlington w Wirginii.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w dniu wyborów obecnym podczas spotkania dziennikarzom, że Łatwo jest wygrać, ale nigdy nie jest łatwo przegrać, nie dla niego, oraz że nie ma jeszcze gotowej ani mowy z okazji zwycięstwa ani mowy kandydata, który przegrał. Trump dodał, że podczas spotkania w komitecie wyborczym w Arlington, pod Waszyngtonem, panowało poczucie „przejmującej jedności”, kiedy dziękował sztabowi i woluntariuszom pracującym na jego rzecz za współpracę.

78-letni Biden rozpoczął wtorek wraz z małżonką Jill od mszy świętej. Następnie faworyt sondaży odwiedził dom w Scranton w Pensylwanii, gdzie mieszkał do czwartej klasy szkoły podstawowej. Na parkingu przed związkiem zawodowym przemawiał do ok. 50 osób, w tym wolontariuszy. Po pobycie w Filadelfii Biden pojedzie do Wilmington w stanie Delaware, gdzie od lat mieszka.

Pierwsze wyniki z kluczowych dla wyniku wyborów stanów powinny spłynąć z Florydy. W Karolinie Północnej przełożono ogłoszenie wyników na 2.15 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę. Według urzędników z tego stanu poznamy wtedy dane na podstawie ok. 80 proc. oddanych głosów.

Rano po najświeższe informacje i komentarze na temat zakończonych wyborów prezydenckich w USA zapraszamy na portal wGospodarce.pl.

thehill.com/thetelegraph.com/PAP/mt