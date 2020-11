Darmowe szkolenia dla nauczycieli. Z myślą o edukacji przyszłości. (2)

Edukacja wyrozumiała, skoncentrowana na celu i otwarta na innowacje. Taka jej wizja wybrzmiała na konferencji „Jutro w szkole. Szkoła jutra”, którą zorganizowała Fundacja Orange. Lekcje zdalne czy w murach szkoły – warto, żeby nauczycielki i nauczyciele podnosili cyfrowe kompetencje

Trwają zapisy na darmowe szkolenia „Lekcji:Enter” w całej Polsce. Ten rok zapamiętamy jako przełomowy w wielu dziedzinach. W polskiej oświacie to skok na głęboką wodę nauczania zdalnego. Zatonie? Nauczy się pływać w świecie pełnym technologii? Czy może dotrze do bezpiecznego brzegu? Temat poruszali eksperci na konferencji „Jutro w szkole. Szkoła jutro”. Jej echo niesie się w środowisku edukacji, bo padło na niej wiele ważnych słów. Nie mogliście w niej uczestniczyć? W internecie nic nie ginie – nagranie dostępne jest na stronie

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Nabór do projektu rozpoczął się na początku stycznia, a pierwsze szkolenia odbyły w lutym.

Z badań zdalnenauczanie.org zaprezentowanych na tym wydarzeniu wynika, że nauczyciele wyżej oceniają swoje cyfrowe kompetencje niż na początku nauki online. Jednocześnie wskazują na potrzebę doszkalania się. To może być pierwszy krok do myślenia o przyszłości edukacji i kompetencjach kadry szkolnej – nie tylko na czasy lekcji online, ale w ogóle. Kiedyś się bałem i nie robiłem. Teraz się boję i robię.

(- Tak mawia Pan Belfer Nauczyciel z Internetów o używaniu nowych technologii w edukacji). Wsparcie w nadganianiu technologii stanowić może projekt „Lekcja:Enter”, którego celem jest przeszkolenie 75 tys. nauczycieli w Polsce z wykorzystywania cyfrowych narzędzi i e-zasobów w prowadzeniu zajęć z uczniami. Powstał on jeszcze w 2019 roku, szkolenia są darmowe, toczą się w różnych regionach i online.

To solidna dawka wiedzy potrzebnej nauczycielom i nauczycielkom w szkole, która chce odpowiadać na potrzeby młodych ludzi wychowanych w erze cyfrowej.

Jeśli więc jesteś nauczycielem/nauczycielką i:

chcesz czuć się swobodniej z technologiami, uczyć się nowych rzeczy, poznać możliwości na prowadzenie nowoczesnych lekcji;

nie chcesz „wykładać”, ale angażować młodych w zajęcia, bo wiesz już, że nabywają dziś wiedzę po prostu inaczej niż my kiedyś;

myślisz o tym, żeby zacząć stosować na lekcji quizy, webquesty, poznać portale, aplikacje edukacyjne, społeczności nauczycielskie online. Może chcesz zwiedzać z uczniami Luwr online, organizować wirtualne spotkania z mieszkańcami Wenezueli, a nawet tworzyć e-materiały do nauczania według własnych pomysłów;

dodatkowo – przydałaby ci się dawka wiedzy o tym, jak prowadzić lekcje w trybie hybrydowym i zdalnym…

To koniecznie zapisz się na szkolenia! Tutaj jest lista placówek, które realizują warsztaty i ich dane kontaktowe. Każda z nich otrzymała grant i pełne merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. I nie martw się, jeśli myślisz, że ledwo obsługujesz smartfon.

Trenerzy „Lekcji:Enter” są przygotowani do pracy od podstaw. To może być pierwszy ważny krok do tworzenia szkoły przyszłości, która nie boi się technologii, ale czerpie z niej to, co najlepsze.

Projekt „Lekcja:Enter” realizuje ze środków unijnych nasza Fundacja Orange oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. To największy projekt edukacji cyfrowej dla szkół w Polsce.

Potrzeba ciut więcej zachęty i inspiracji? Polecam retransmisję konferencji „Jutro w szkole. Szkoła jutra.”, którą obejrzeć możecie w dowolnej chwili na https://jutrowszkole.pl lub na profilu Fundacji Orange na Facebooku. Dodatkowo, przy okazji konferencji, wydaliśmy publikację pod tym samym tytułem, która składa się z krótkich artykułów napisanych przez ważne postaci świata edukacji w Polsce.

Swoimi refleksjami o jej przyszłości, a także praktycznymi poradami na uważne wdrażanie technologii do nauczania podzielili się m.in. dr hab. prof. UWAM Jacek Pyżalski, Magdalena Kaszulanis, ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, dr Tomasz Tokarz, Agnieszka Jankowiak- Maik znana jako „Babka od histy”, Dawid Łasiński „P@n Belfer – nauczyciel z internetów” i Konrad Ciesiołkiewicz z naszej Fundacji. Wszystkie artykuły dostępne są na stronie.

Choć warto kompetencje rozwijać po prostu dla siebie, nie dla nagród, to uroczyście ogłaszamy, że najbardziej innowacyjnych nauczycieli, którzy mądrze wykorzystują technologie w nauczaniu lub w sposób imponujący rozwinęli swoje cyfrowe kompetencje wyróżnimy wspólnie z Głosem Nauczycielskim w ramach kolejnej edycji konkursu „Nauczyciel Roku”.

mt