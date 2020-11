Polski biznes jest aktywny w Niemczech

Niemcy to podstawowy rynek dla polskich eksporterów. Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma we Frankfurcie nad Menem swoje przedstawicielstwo, obserwuje też coraz większą aktywność polskiego biznesu w ekspansji na ten rynek. I to pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem

Polskie firmy działają na niemieckim rynku od ponad 40 lat – głównie w szeroko pojętej branży budowlanej. Polscy przedsiębiorcy są najczęściej podwykonawcami niemieckich firm, to się jednak zmienia.

Polskie firmy działające od dłuższego czasu w branży budowlanej, pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem, planują inwestycje np. w formie przejęć dotychczasowych zleceniodawców, wykorzystując coraz częstszy problem sukcesji w tym kraju. W ten sposób z dotychczasowych podwykonawców stają się generalnymi wykonawcami – mówi Krzysztof Kamola, dyrektor ds. relacji międzynarodowych z przedstawicielstwa BGK we Frankfurcie. Przedsiębiorcy z innych branż również wykazują się aktywnością. Poprzez inwestycje planują rozszerzenie lub dywersyfikację swojej działalności na rynku niemieckim. Jak wynika z obserwacji BGK, kryzys wywołany koronawirusem nie wpłynął negatywnie na ich plany biznesowe. Celem zagranicznych przedstawicielstw BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez m.in. wzmocnienie ekspansji zagranicznej. Badamy możliwości dla ekspansji polskich firm na rynku niemieckim i w ostatnim czasie widzimy coraz większą aktywność polskiego biznesu zainteresowanego przejęciami, akwizycjami, inwestycjami bezpośrednimi. Dotyczy to takich branż jak chemiczna, meblarska, medyczna czy logistyczna – dodaje Krzysztof Kamola.

Trzeba podkreślić, że rynek niemiecki jest bardzo wymagający i trudny. Polskie firmy wkraczające do Niemiec muszą uwzględniać specyfikę tego rynku, dostosować się do wielu uregulowań prawnych, szczególnie istotnych w branży budowlanej, oraz zapewnić stabilne finansowanie ze strony miejscowych banków. Dla polskich eksporterów dużym utrudnieniem jest np. przywiązanie niemieckiego konsumenta do niemieckich produktów.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskich eksporterów klasycznymi instrumentami takimi jak m.in. polecenia płatnicze, akredytywy, transakcje forfaitingowe, czy prefinansowanie polskiego eksportu. Bank jest też gotowy pomóc w zrealizowaniu inwestycji bezpośrednich polskiego biznesu na rynku niemieckim. Polskie firmy mogą także korzystać z instrumentów wsparcia niemieckiego banku rozwoju KfW Bankengruppe oraz regionalnych banków rozwoju – tłumaczy dyrektor zagranicznego przedstawicielstwa we Frankfurcie.

Oprócz silnych relacji z KfW Bankengruppe, landowymi bankami rozwoju oraz specjalistycznymi instytucjami finansowymi takimi jak AKA Ausfuhrkreditgesselschft mbH, Przedstawicielstwo BGK rozwija współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Oddział we Frankfurcie nad Menem, niemieckim oddziałem PKO BP oraz innymi instytucjami działającymi na rynku niemieckim.

BGK/KG