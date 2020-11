Premier: Rozszerzamy naukę zdalną na klasy 1-3

Rozszerzamy naukę zdalną na klasy od 1-3; przedłużamy do końca listopada nauczanie zdalne dla uczniów klas starszych - ogłosił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zaapelował na konferencji prasowej, żeby pozostać w domach, ponieważ - jak mówił - według analiz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego każdego dnia wzrost liczby zakażeń na skutek protestów ulicznych może wynosić około 5 tys. osób. „Po miesiącu możemy mieć ok. 150 tys. osób więcej niż mielibyśmy, gdyby każdy trzymał się tych zasad, które określamy” - powiedział premier.

Mówił, że po długiej dyskusji na forum rządu i z ekspertami zapadła decyzja o rozszerzeniu zasad bezpieczeństwa.

„Te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone, pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od 1 do 3 i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej 4 klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy datę 29 listopada, być może będziemy musieli ją przesunąć” - powiedział premier.

Przedszkola i żłobki nadal będą otwarte na dotychczasowych zasadach.

Czytaj też: Kolejne restrykcje. Premier: jesteśmy od krok od narodowej kwarantanny

PAP/kp