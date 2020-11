Apel premiera o podjęcie pracy zdalnej

Premier ponownie zwrócił się do wszystkich osób czynnych zawodowo o zmianę formy pracy na tryb zdalny – jeśli to tylko jest możliwe. Jest to spowodowane koniecznością ograniczenia mobilności osób, ich przemieszczania się, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie transmisji koronawirusa

Wirus przenosi się drogą kropelkową, sprzyjają temu wszystkie formy kontaktów i interakcji międzyludzkich. Oczywiście noszenie maseczek i zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobami to ryzyko transmisji wirusa właściwie eliminuje.

Kolejny raz apeluję o pracę zdalną. Praca zdalna dla wszystkich tych, którzy nie muszą dojeżdżać do pracy, którzy mogą tę pracę wykonywać z domu - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się także do protestów ulicznych wzywając: „protestujmy, ale w sieci internetowej”.

Szef rządu podczas środowej konferencji prasowej poprosił przedsiębiorców oraz samorządowców, aby wszystko co jest możliwe do wykonywania w ramach pracy zdalnej, było tak robione.

Morawiecki zwrócił się także do osób, które biorą udział w manifestacjach i protestach. Bardzo proszę też wszystkich, którzy dzisiaj nadal chcą protestować, proszę bardzo - protestujmy, ale w sieci, w sieci internetowej. Tam wyrażajmy nasze opinie - mówił.

Protest w przestrzeni publicznej grozi tym, co naukowcy teraz pokazują, czyli gwałtowną liczbą przyrostu zakażeń - stwierdził premier. Dodał, że konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa są widoczne w liczbie zakażeń z dwutygodniowym opóźnieniem.