Warszawska siedziba PGNiG zasilana energią słoneczną

Na dachu jednego z budynków centrali Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie została zamontowana pierwsza instalacja fotowoltaiczna. To jeden z elementów planu działalności spółki w segmencie OZE

Instalacja fotowoltaiczna, o mocy blisko 50 kWp, została wyposażona w 124 panele słoneczne. Zasili ona jeden z budynków biurowych na terenie kompleksu PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Instalacja będzie produkować rocznie ponad 42 MWh zielonej energii, a tym samym, w dużym stopniu, pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną dla tego budynku.

Wykonawcą prac był polski producent modułów fotowoltaicznych – firma ML SYSTEM. Docelowo GK PGNiG planuje z własnych nieruchomości przeznaczyć ponad 35 ha gruntów oraz ponad 76 tys. m2 powierzchni dachowej, co pozwoli na budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW.

Warszawska instalacja jest pierwszą, ale naszym zamierzeniem jest, by maksymalnie wykorzystać dachy budynków i grunty należące do spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG do produkcji energii ze słońca – tłumaczy wiceprezes Arkadiusz Sekściński.