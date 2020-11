Orlen rozpoczął przygotowanie szpitala tymczasowego w Płocku

PKN ORLEN wybrał lokalizację pod szpital tymczasowy w Płocku. Powstanie on na placu na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Ruszyły już pierwsze prace związane z zagospodarowaniem miejsca pod przygotowanie placówki. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w Płocku przygotowane zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów. W budowę zaangażowane są spółki z Grupy ORLEN

Nadzwyczajna sytuacja, z którą mamy do czynienia, wymaga od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dziś jedną z najpilniejszych potrzeb jest budowa tymczasowych szpitali. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu i koncentrujemy się na tym, aby placówki zaczęły funkcjonować jak najszybciej. Przygotowywany jest już teren pod szpital w Płocku. Jednocześnie, we współpracy ze spółką Energa z Grupy ORLEN, pracujemy nad realizacją podobnego projektu w Ostrołęce - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Szpital tymczasowy w Płocku powstaje we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. To już kolejne działania koncernu w walce z COVID-19. Od początku trwania pandemii PKN ORLEN łącznie przeznaczył na ten cel ponad 120 mln zł.

Na początku pandemii ORLEN Oil, spółka z Grupy ORLEN, błyskawicznie przestawiła linie produkujące płyn do spryskiwaczy i w trybie ciągłym rozpoczęła wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Przekazywano go na potrzeby służby zdrowia i służb mundurowych, a także do sprzedaży detalicznej. Z kolei w zakładzie Grupy ORLEN w Trzebini produkowany jest płyn do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych. Płyn dostępny jest w sprzedaży hurtowej oraz dla instytucji użyteczności publicznej.

Priorytetem przez cały okres pandemii pozostawało również zabezpieczenie pracowników i klientów stacji paliw Koncernu. Dlatego ostatnio PKN ORLEN wyposażył stacje paliw w dodatkowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników. Sterylizatory powietrza zostały już zainstalowane na wszystkich 1798 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Dla kierowców przygotowano również rozwiązania przyspieszające tankowanie i ułatwiające płatność za paliwo (mobilny kasjer, aplikacja ORLEN Pay, kolejkowanie nalewu, długie węże umożliwiające tankowanie z każdej strony dystrybutora). Również sieci zagraniczne należące do Grupy ORLEN wprowadzą takie rozwiązania w swoich obiektach. W ofercie wszystkich stacji dostępne są maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji.

Pomoc PKN ORLEN skierowana była również do osób najbardziej zagrożonych pandemią COVID-19. Dlatego wsparcie Koncernu otrzymał również personel i podopieczni Domów Pomocy Społecznej. PKN ORLEN przekazał 21 najbardziej potrzebującym placówkom z całej Polski maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Dodatkowo Fundacja ORLEN pomagała szpitalom w całej Polsce, zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki m.in. poszerzyły bazę laboratoryjną, zakupiły karetki, sprzęt medyczny (w tym respiratory), a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski ochronne i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.

PKN ORLEN jako dobry sąsiad od początku pandemii wspierał również mieszkańców Płocka, gdzie znajduje się Zakład Produkcyjny i siedziba spółki. PKN ORLEN jest największym pracodawcą w regionie, w Płocku zatrudnionych jest blisko 70 proc. pracowników PKN ORLEN, czyli ponad. 3,5 tys. osób. Do tego dochodzą zatrudnieni w spółkach z Grupy ORLEN, również zlokalizowanych w Płocku. Dlatego jeszcze podczas pierwszej fali pandemii Koncern wspierał lokalne służby medyczne i mundurowe, przekazując respiratory, płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, maski i okulary ochronne, indywidulane zestawy ochrony biologicznej i inne wyposażenie ochronne.

