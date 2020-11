Tarcza dla drobnego handlu. Jakie wsparcie dla bazarów i targowisk?

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział na środowym spotkaniu z branżą spożywczą i handlową, że rząd będzie wspierał drobny handel na bazarach i targowiskach podczas drugiej fali pandemii koronawirusa.

„W projekcie tzw. antykryzysowej tarczy branżowej przewidujemy m.in. zwolnienie ze składek i postojowe dla przedsiębiorców handlujących na targowiskach. Proponujemy również zawieszenie na rok opłaty targowej, która stanowi obecnie poważne obciążenie dla przedsiębiorców” - poinformował w środę podczas XIII edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu cytowany w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wicepremier Gowin.

Forum ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbyło się w formie wideokonferencji.

„Staramy się, aby ograniczenia epidemiczne były możliwie jak najmniej dotkliwe dla przedsiębiorców, jednocześnie oferujemy firmom rządowe wsparcie. W szczególny sposób chcielibyśmy ulżyć przedstawicielom drobnego handlu, prowadzonego na bazarach i targowiskach – powiedział minister rozwoju, pracy i technologii. Zapewnił też o stałym kontakcie i dialogu z branżami oraz wsłuchiwaniu się w ich potrzeby oraz realizowaniu – w miarę możliwości państwa – ich postulatów.

Wicepremier podkreślił, że przed branżą spożywczą i handlem stoją nowe wyzwania. Jednym z nich jest odchodzenie od handlu stacjonarnego na rzecz zakupów internetowych. Od wybuchu pandemii 63 proc. konsumentów kupuje artykuły spożywcze online.

Gowin zachęcał do korzystania z rządowego projektu „Przenieś swoją firmę do Internetu. Zarabiaj na e-handlu”, skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają sklepy stacjonarne”. Zdaniem wicepremiera, w związku ze zmianami charakteru sprzedaży firmy powinny inwestować w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność, dostosować się do nowych warunków oraz zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego.

„Doskonale rozumiem, że ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze ministerstwo, wraz z resortem finansów, pracuje nad optymalnymi rozwiązaniami. Po sukcesie ulgi na B+R, która uwolniła apetyt polskich firm na innowacje, planujemy wprowadzenie ulgi na robotyzację” – zapowiedział szef MRPiT.

Ministerstwo rozwoju zauważa, że polski sektor spożywczy jest jednym z najważniejszych i najmocniejszych filarów naszej gospodarki zatrudniający niemal 400 tys. osób. W 2019 r. polski eksport produktów spożywczych przekroczył 30 mld euro. Pomimo pandemii koronawirusa branża spożywcza odnotowuje bardzo dobre wyniki – w pierwszych 8 miesiącach bieżącego roku jej eksport wyniósł 21,9 mld euro tj. o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Czytaj też: 500-złotowy bon dla nauczycieli na zakup sprzętu do pracy zdalnej

PAP/kp