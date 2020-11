Dyrektor blokuje budowę szpitala. Obajtek: to nie czas na politykę

Szpital tymczasowy w Płocku jest bardzo potrzebny, ale nie może powstać kosztem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSzZ), odbierając personel – stwierdził dyrektor tej placówki Stanisław Kwiatkowski

Pod koniec ubiegłego tygodnia Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że spółki Skarbu Państwa, w tym KGHM, Lotos, PKO Bank Polski, Tauron, Totalizator Sportowy i Węglokoks oraz właśnie PKN Orlen wybudują w całej Polsce szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19. Szef płockiego koncernu oznajmił następnie, iż pierwsze 100 łóżek w przypadku takiego szpitala w Płocku zostanie przygotowanych do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada.

Jak pisze „Super Express” - „Dyrektor Kwiatkowski uważa, że w Płocku i okolicy brakuje lekarzy, czy pielęgniarek, którzy mogliby zostać zatrudnieni”

Od lat obserwuję rynek. W Płocku i 100 kilometrów od tego miasta nie ma dostępnych lekarzy – twierdzi Kwiatkowski.

Zupełnie inaczej sytuacje widzą w Orlenie. Koncern naftowy chce sprowadzić do Płocka np. lekarzy wojskowych, czy też takich zatrudnionych w PZU. Paliwowy potentat - który zapewni miejsca noclegowe i opłaci personelowi np. wyżywienie - zapewnia, że jest już po słowie z lekarzami, którzy jednak potrzebują gwarancji szpitala co do zatrudnienia.

Sprawę skomentował także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Trudno zrozumieć dlaczego dyrektor szpitala w Płocku w tak krytycznym momencie pandemii nie chce włączyć się w działania na rzecz ochrony zdrowia Polaków. Panie dyrektorze, to nie czas na robienie polityki. My szpital uruchomimy, z Pana wsparciem lub bez - napisał na Twitterze.

Warto zwrócić uwagę, że dyrektor Kwiatkowski jest politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy blokowanie szpitala tymczasowego może mieć przyczyny polityczne?

PSL może chcieć się zemścić za plany podziału Mazowsza. To dla nich temat numer jeden. Nie chcą do tego dopuścić, bo to oznaczałoby utratę wpływów i osłabienie – mówi jeden z polityków partii opozycyjnej w rozmowie z „Super Expressem”.

