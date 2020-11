Stopa bezrobocia od czerwca na tym samym poziomie

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu października br. 6,1 proc. - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dodano, że od pięciu miesięcy jest ona na identycznym poziomie.

MRPiT zaznaczyło, że stopa bezrobocia w październiku utrzymała się na poziomie 6,1 proc., czyli niezmienionym od czerwca. „Październik był trzecim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych zmniejszała się” - wynika z szacunków resortu.

Jak podało ministerstwo, ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu października 2020 r. wyniosła 1 mln 19 tys. osób i - w porównaniu z końcem września tego roku - spadła o 4,7 tys. osób, czyli o 0,5 proc.

Według resortu natężenie bezrobocia w odniesienia do września zmalało w sześciu województwach. „Spadek kształtował się w przedziale od 0,1 pkt proc. w województwach opolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim do 0,2 pkt proc. w świętokrzyskim” - wskazało MRPiT.

Resort przypomniał, że według danych Eurostatu we wrześniu 2020 r. Polska była, po Czechach, drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia, osiągając poziom 3,1 proc. wobec 7,5 proc. w UE27 i 8,3 proc. strefie euro. „Wartość zharmonizowanej stopy bezrobocia we wrześniu br. była w Polsce na identycznym poziomie, jak w we wrześniu 2019 r. oraz w sierpniu 2020 r.” - zaznaczono. W UE wskaźnik bezrobocia wzrósł z 6,6 proc. we wrześniu 2019 r. do 7,5 proc. we wrześniu 2020 r.

PAP/kp