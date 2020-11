Dworczyk: mamy nadzieję, że unikniemy narodowej kwarantanny

Mamy nadzieję, że nie dojdzie do ogłoszenia narodowej kwarantanny, ale to zależy nie tylko od rządu, służby zdrowia, ale od każdego z nas - mówił w piątek szef KPRM Michał Dworczyk

Dworczyk w Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany o zapowiedź ewentualnego wprowadzenia narodowej kwarantanny. Jak mówił jeżeli zostanie przekroczony próg zachorowań na Covid-19 powyżej 70-75 osób na 100 tys., zostaną wprowadzone kolejne, poważne ograniczenia, obostrzenia, m.in. dotyczące przemieszczania się.

Natomiast dzisiaj precyzyjnie nie mówimy o tym, jak będzie wyglądała ta narodowa kwarantanna, o ile do niej dojdzie. Mamy nadzieję, że do niej nie dojdzie, a to zależy nie tylko od rządu, służby zdrowia, ale od każdego z nas, bo najlepszym lekarstwem dzisiaj na pandemię jest izolacja, ograniczenie kontaktów - podkreślił szef KPRM.