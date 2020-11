W kryzysie liczy się współpraca

Szybko zmieniające się warunki gospodarcze współczesnego świata, nowe trendy i oczekiwania konsumentów – wymagają od podmiotów gospodarczych umiejętności przewidywania kierunków zachodzących przemian oraz elastyczności w zakresie dostosowywania produkcji czy usług. Takie umiejętności decydują o sukcesie rynkowym. Miarą i sprawdzianem kondycji firmy jest oczywiście sytuacja kryzysowa. Aby wyjść z niej obronną ręką, trzeba konsekwentnie realizować plany i inwestycje. Przykładem może być działalność Grupy LOTOS w czasie pandemii koronawirusa – informuje Paweł Jan Majewski, do 10 listopada br. prezes Zarządu Grupy LOTOS w roczniku „Polski Kompas 2020”

W dobie kryzysu szczególną rolę odgrywają spółki Skarbu Państwa, które działają nie tylko jako podmioty rynkowe, lecz realizują także zobowiązania wobec społeczeństwa. Pokazała to pandemia koronawirusa, której skutki dotknęły każdą dziedzinę życia społecznego – od zdrowia, przez edukację, handel, produkcję, transport po turystykę i rekreację.

Konieczna kwarantanna społeczna spowodowała silne wyhamowanie gospodarcze. Rząd natychmiast przystąpił do opracowywania działań antykryzysowych, parlament uchwalał kolejne tarcze antykryzysowe, a służba zdrowia ze wsparciem służb mundurowych podjęła się pracy na pierwszym froncie.

Grupa LOTOS jako spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki musiała przede wszystkim dbać o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Konieczna była ochrona ciągłości produkcji i działań rafinerii. W spółce powołano sztab kryzysowy, dla którego priorytetem było utrzymanie bezpieczeństwa załogi i wypracowanie wytycznych na bazie regularnych telespotkań. Wprowadzono system pracy, który miał ochronić pracowników i zapewnić sprawne działanie zakładu. Codzienne funkcjonowanie zorganizowano tak, by maksymalnie ograniczyć kontakty między pracownikami – od działów produkcyjnych przez BHP, aż po obsługę prawną.

Wdrożenie pracy zdalnej było dużym wyzwaniem organizacyjnym. Dzięki takiej optymalizacji rafineria pracowała niemal na najwyższych (98 proc.) obrotach przez większość okresu epidemicznego. W kwietniu 2020 r. Grupa LOTOS wyprodukowała o 8 proc. więcej olejów napędowych niż w kwietniu 2019 r., co – przy jednoczesnym zatrzymaniu produkcji paliwa lotniczego – świadczy o dobrym zaadaptowaniu się koncernu do zmiennej sytuacji gospodarczej.

W odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię Grupa LOTOS, wykorzystując elastyczność technologiczną, dostosowała plany do zmieniającej się struktury popytu rynkowego. Nadmorska lokalizacja rafinerii pozwoliła na szybkie zbilansowanie niekorzystnych zmian w popycie na rynku krajowym zwiększoną sprzedażą w eksporcie morskim. Dzięki temu utrzymano wysoki poziom przerobu ropy w rafinerii LOTOSU. Udało się także zrealizować wyższą marżę rafineryjną niż w przypadku konkurencyjnych rafinerii europejskich w szczytowym okresie pandemii.

Mimo pandemii Grupa LOTOS realizuje swoje plany i umacnia pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacji – koncern, będąc partnerem pomorskich miast, brał aktywny udział w opracowywaniu pozytywnie ocenionego wniosku konkursowego tzw. Pomorskiej Doliny Wodorowej. Grupa LOTOS uruchamia też projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji na rynku energii. Przy jego realizacji będzie współpracować z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. W II kwartale 2020 r. zakończono również studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym.

LOTOS podjął również działania zapewniające bezpieczne funkcjonowanie stacji paliw. Trzeba było zorganizować ich działanie w taki sposób, by nie narażać zdrowia i życia zarówno pracowników, jak i klientów. Zminimalizowano kontakt pomiędzy pracownikami z różnych zmian, każdy obiekt został kompleksowo wyposażony w środki czystości, a obsługa klientów odbywała się przez okienka sprzedaży nocnej. Dzięki szybkiemu wdrożeniu reżimu sanitarnego stacje LOTOSU nie przerwały swojego funkcjonowania i stały się bezpiecznym przystankiem dla służb i kierowców.

Grupa LOTOS nie ograniczyła jednak swoich działań do zabezpieczenia funkcjonowania zakładu i ochrony pracowników. Spółka natychmiast włączyła się w walkę ze skutkami pandemii. Przeznaczyła na ten cel ponad 8 mln zł. Między innymi dzięki tej pomocy wybrane placówki medyczne i ich personel, a także służby mundurowe ? wojsko, straż graniczna czy policja – mogły działać nieprzerwanie i ratować ludzkie życie. Dzięki pomocy możliwy był zakup respiratorów, łóżek szpitalnych, termometrów bezdotykowych, leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów higienicznych i innych środków niezbędnych do opieki nad pacjentami z COVID-19. Wszystkie działania pomocowe prowadzono w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia czy Ministerstwem Aktywów Państwowych, co dało pewność, że pomoc trafiała tam, gdzie była najbardziej potrzebna. Przykładem może być zorganizowanie transportu środków ochrony osobistej. Łącznie do polskich placówek medycznych trafiło 500 tys. kombinezonów, 300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na buty.

Aby ułatwić pracę przedstawicielom służb zaangażowanym w walkę z koronawirusem, LOTOS zdecydował, by mogli oni bezpłatnie skorzystać z ciepłych napojów na stacjach paliw. Wsparcie to było adresowane do Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz służb celno-skarbowych. Darmowe paliwo, niezbędne do mobilnych działań operacyjnych, udostępniono Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Terytorialnej. Możliwość bezpłatnego tankowania objęła także dziewiętnaście szpitali jednoimiennych, wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do przyjmowania pacjentów chorych na COVID-19.

Pandemia pokazała, jak ważną funkcję w czasie kryzysu pełnią spółki Skarbu Państwa oraz jak ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości produkcji, ochrona zespołu i utrzymanie stanu załogi, lecz także ścisła współpraca z władzami państwa w dystrybucji działań pomocowych. Jak widać, taki model zdał egzamin.

Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Uwaga, od 12 listopada Paweł Jan Majewski pełni funkcję prezesa Zarządu PGNiG

