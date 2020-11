Groźna bakteria z chińskiej fabryki szczepionek atakuje ludzi. Rośnie liczba zakażeń

36 nowych przypadków Covid-19, zgłoszonych w poniedziałek, podniosło liczbę infekcji wiązanych z targiem spożywczym w Pekinie do 79. To największe ognisko wykryte w mieście od lutego. Władze zapowiadają stanowcze środki, by nie dopuścić do nawrotu epidemii koronawirusa