RPP: wszystkie stopy procentowe bez zmian

Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie, co w sierpniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,3 tys. - wynika z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej