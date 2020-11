Szkoły: Od dziś nauka zdalna!

Od poniedziałku do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują stacjonarnie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostały objęte klasy I-III szkoły podstawowej, uczniowie z tych klas też będą uczyć się zdalnie.

W szkołach podstawowych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Obowiązują w nich specjalne wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, MZ i GIS.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie i całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – tak jak wcześniej – o trybie nauczania decyduje dyrektor szkoły.

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych są zobowiązani do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczono funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Jednocześnie w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego do potrzeb wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych będących wychowankami ORW dopuszczona jest możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki.

Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.

W szkolnym budynku będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum. Chodzi o konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego.

W szkole będzie też możliwe przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów.

W szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Specjalnymi rozwiązaniami objęto uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dla tych uczniów w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Wprowadzono również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo egzamin zawodowy. Podobnie jak w przypadku technikum, zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Zajęcia powinny być realizowane z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, głównego inspektora sanitarnego i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Ograniczenie funkcjonowania szkół do 29 listopada br. dotyczy również zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Tym samym uczniowie ci nadal będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

W przypadku praktyk zawodowych zaplanowanych do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia w dalszym ciągu będą one realizowane zdalnie, tj. w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Podstawową formą ich funkcjonowania nadal jest tryb stacjonarny, chyba że zgodę na inną formę funkcjonowania (tryb mieszany – gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdalnie – lub tryb całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.

