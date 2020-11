Wzrost wynagrodzeń w III kw. o 4,8 proc., wzrost inflacji

Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2020 r. wzrosło o 4,8 proc. w skali roku i wyniosło 5.168,93 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu kwartalnym wynagrodzenie wzrosło o 2,9 proc.

NBP podnosi prognozę inflacji w 2020 r. do 3,4 proc. z 3,3 proc. i w 2021 r. do 2,6 proc. z 1,5 proc. Inflacja w 2021 r. wyniesie 2,6 proc., a PKB wzrośnie o 3,1 proc. - czytamy w opublikowanym przez Narodowy Bank Polski we wtorek „Raporcie o inflacji – listopad 2020 r.

Zgodnie z prognozą NBP zawartą w tzw. centralnej ścieżce, w tym roku inflacja wyniesie 3,4 proc. wobec prognozowanej w lipcu br. w wysokości 3,3 proc. W przyszłym roku inflacja spadnie do 2,6 proc. wobec wskaźnika w wysokości 1,5 proc., spodziewanego wcześniej przez bank centralny.

NBP prognozuje, że 2020 r. zamknie się recesją w wysokości 3,5 proc., wobec spodziewanej wcześniej w wysokości 5,4 proc., natomiast w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,1 proc. wobec lipcowej prognozy wzrostu w wysokości 4,9 proc.

PAP/mt