Przejęcie Eurozet. UOKiK ma zastrzeżenia do wniosku Agory

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zastrzeżenia w związku z prowadzonym na wniosek Agory postępowaniem w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet - poinformowała Agora w komunikacie

Prezes UOKiK przedstawił wątpliwości dotyczące niektórych rynków, na których działalność prowadzi zarówno Agora, jak i Eurozet, wskazując że planowana koncentracja, ze względu na potencjalną zmianę struktury rynku, może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji.

Zgłoszone zastrzeżenia nie przesądzają o ostatecznej decyzji prezesa UOKiK. W przypadku pojawienia się wątpliwości Prezes UOKiK zgodnie z procedurą umożliwia przedsiębiorcy odniesienie się do nich w toku trwającego postępowania.

Agora ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie przewidzianym przepisami prawa. Spółka przekaże Urzędowi dane i argumenty odpowiadające na wątpliwości Prezesa UOKiK - napisano w komunikacie.

W lutym 2019 roku Agora podpisała z czeskim funduszem SFS Ventures umowę zakupu 100 proc. udziałów Eurozet, na mocy której polska grupa przejęła 40 proc. udziałów Eurozet - właściciela Radia Zet - za 130,7 mln zł oraz zyskała opcję kupna pozostałych 60 proc. Od lutego zeszłego roku UOKiK sprawdza, czy Agora powinna złożyć w tej sprawie wniosek o koncentrację.

We wrześniu 2019 roku Agora poinformowała, że zamierza wykonać opcję kupna 60 proc. udziałów Eurozet i w związku z tym złożyła 28 października ubiegłego roku do UOKiK wniosek o zgodę na transakcję. Pod koniec listopada urząd skierował sprawę do drugiego etapu ze względu na konieczność przeprowadzenia badania rynku.

PAP,PAP Biznes, mw

