Szwedzki horror: Seniorzy nie mogli liczyć na leczenie?

PZU przekaże kolejnych 200 tzw. opasek życia szpitalom, w których leczeni są chorzy na COVID-19; analizują one kluczowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel w przypadku zagrożenia życia - podało PZU. Opaski trafią do placówek m.in. we Wrocławiu i Poznaniu