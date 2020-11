Wspólna akcja The Rocka i Microsoftu. Wesprą szpitale

Microsoft i Dwayne Johnson po raz kolejny łączą siły. Tym razem zorganizowali akcję, w ramach której dwadzieścia szpitali z USA otrzyma konsole Xbox Series X

Xbox Series X zostaną umieszczone w tak zwanych GO Karts - przenośnych budkach, co pozwoli na skorzystanie z nich ponad 50 tysiącom pacjentów. Na obudowach umieszczono również wiadomość od The Rocka („Uśmiechaj się i baw”) oraz autograf aktora.

To kolejny raz, gdy Microsoft i Johnson łączą siły. Były wrestler, a aktualnie jedna z największych gwiazd Hollywood brał udział w prezentacji pierwszego Xboxa.

eurogamer.pl/KG