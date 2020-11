Na Ukrainę znów trafia więcej pieniędzy z zagranicy

Ukraińscy migranci zarobkowi przystosowali się do kwarantanny - od września br. liczba przekazów pieniężnych na Ukrainę ponownie rośnie.

Według najnowszych oficjalnych danych Narodowego Banku Ukrainy (NBU), we wrześniu 2020 r. wysokość przekazów pieniężnych przesłanych przez migrantów zarobkowych z zagranicy na Ukrainę wyniosła 1,098 mld dolarów, czyli o 5,58 proc. tj. o 58 mln dolarów więcej niż we wrześniu ubiegłego roku (1,04 mld dolarów). NBU uwzględnił w swoich statystykach zarówno oficjalne, jak i nieformalne kanały przekazu pieniędzy. Tylko we wrześniu 42 miliony dolarów zostały przekazane nieoficjalnymi kanałami na Ukrainę.

Na początku kwarantanny Narodowy Bank prognozował, że z powodu koronawirusa i kwarantanny transfery pracowników w 2020 roku mogą spaść o 2-3 miliardy dolarów. Wydaje się, że ta prognoza się nie sprawdziła.

Jak zauważa centrum analityczne agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal „dane te wskazują, iż ukraińscy migranci zarobkowi szybko się przystosowali. Według danych Narodowego Banku Ukrainy w całym poprzednim okresie kryzysu wywołanego koronawirusem, tj. w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wysokość przekazów na Ukrainę spadła łącznie o 2,5 proc., czyli o 220 mln dolarów, do 8,48 mld dolarów w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku ( 8,7 miliarda). Tendencję tę w skali globalnej determinuje nie tylko rosnący popyt na pracę za granicą na Ukrainie, ale także ciągły popyt na ukraińską siłę roboczą w krajach UE. Polska pozostaje na pierwszym miejscu tej listy, dalej znajdują się Czechy, Słowacja i Niemcy, gdzie Ukraińcy stanowią najbardziej reprezentatywną grupę”.

GP/RO