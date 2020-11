Wirus: Wciąż sporo wolnych łóżek

Nie brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19. We wszystkich województwach są wolne łóżka dla pacjentów z COVID-19 - wynika z informacji zebranych przez PAP. W niektórych regionach liczba ta oscyluje około tysiąca. Tak jest np. w woj. mazowieckim.

W woj. mazowieckim na 4001 łóżek dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 2738. Jeśli chodzi o respiratory to na 303 takie urządzenia 274 zajęte są przez pacjentów z koronawirusem.

W szpitalach w województwie pomorskim zajętych jest 928 z 1530 łóżek dla chorych na COVID-19; w użyciu są 72 z 82 respiratorów.

W szpitalach w Zachodniopomorskiem zajęte są 874 łóżka z 1297 dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zajętych jest też 81 z 97 respiratorów. Na Warmii i Mazurach na 1111 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID 19 zajętych jest 650. Na 102 respiratory dostępne dla chorych wolnych pozostaje 61 urządzeń.

W szpitalach woj. lubelskiego są 1934 łóżka dla pacjentów zarażonych koronawirusem, z czego zajętych jest 1557, czyli 80,5 proc. Respiratorów dla pacjentów z Covid-19 jest 174, z czego 139 zajętych. W podkarpackich szpitalach dla pacjentów z COVID-19 jest przygotowanych 2064 łóżek, a zajętych jest 1284. Dla pacjentów covidowych przygotowane są 152 respiratory, w środę zajętych było 139 urządzeń.

W Małopolsce 2438 z 3536 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem jest zajętych przez chorych na COVID-19. Zajętych jest także 268 z 333 dostępnych respiratorów. Z danych dotyczących woj. świętokrzyskiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regonie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 1283, z czego 1052 są zajęte. W szpitalach przygotowano ponadto 121 respiratorów, z czego 86 jest zajętych.

W woj. łódzkim na blisko 2,6 tys. łóżek dla osób zakażonych koronawirusem w placówkach medycznych z I, II i III poziomu zabezpieczenia w ramach walki z epidemią jest 645 wolnych miejsc. Z 213 respiratorów dla chorych na COVID-19 dostępne pozostają 93 urządzenia.

W woj. śląskim na 3062 łóżka szpitalne przygotowano dotąd dla chorych na COVID-19 zajęte jest obecnie 2200, czyli ponad 70 proc. Liczba łóżek respiratorowych dostępnych dla pacjentów COVID-19 to obecnie 257, z czego zajętych jest 222 – 86 proc. W opolskim dla chorych na COVID-19 są przeznaczone 1074 łóżka szpitalne. Z tej liczby zajętych jest 626. Z 52 respiratorów „covidowych” zajęte są 42 urządzenia. W woj. dolnośląskim ze wszystkich dostępnych w regionie 2943 łóżek covidowych zajętych jest 1637. Lekarze mają też do dyspozycji 31 wolnych respiratorów.

W Wielkopolsce jest ok. tysiąca wolnych łóżek covidowych i 70 respiratorów. Liczba łóżek covidowych w całym regionie wynosi 2783. Zajętych jest 1774. Łóżek respiratorowych w całej Wielkopolsce jest 217, z czego w tej chwili zajętych jest 147.

W województwie lubuskim jest 1096 łóżek dla pacjentów covidowych, 693 spośród nich jest zajętych. Na 60 łóżek respiratorowych zajętych jest 47. Żaden szpital nie zgłasza problemów z respiratorami. Do końca tygodnia do szpitali, w ramach działań wojewody trafią kolejne dostawy środków ochrony osobistej i sprzętu.

Ponad połowa łóżek w szpitalach w Podlaskiem przeznaczonych do hospitalizacji osób z koronawirusem jest zajęta. Na 1602 łóżka dla pacjentów z koronawirusem, we wtorek zajęte były 864 miejsca. Z danych wynika też, że większość przygotowanych respiratorów przeznaczonych dla chorych na COVID-19 jest zajęta. Na 94 takie urządzenia we wtorek zajętych było 78.

Wszystkie dane pochodzą z urzędów wojewódzkich, które monitorują liczbę dostępnych łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19.

