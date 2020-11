Nie zwlekajmy z przesyłkami zagranicznymi

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem oraz zmianą procedur z powodu pandemii, Poczta Polska zachęca do nadawania przesyłek zagranicznych wcześniej - listy priorytetowe do krajów europejskich do 4 grudnia, a do USA - do 27 listopada br.

Poczta Polska podkreśla, że z uwagi na COVID-19 procedury wszystkich operatorów na świecie uległy zmianie i dla zapewnienia terminowego doręczenia przesyłek wysłanych poza terytorium Polski, warto zadbać o wysyłkę już teraz, tak by zagraniczni operatorzy mogli dostarczyć przesyłkę na czas i żeby adresaci mogli się nimi cieszyć na święta.

Dlatego firma zaleca nadanie świątecznych przesyłek do krajów europejskich i innych krajów pozaeuropejskich z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z sugerowanym harmonogramem: priorytetowe przesyłki listowe do krajów europejskich – do 4 grudnia 2020 roku, do USA i innych krajów pozaeuropejskich – do 27 listopada br.

Priorytetowe paczki pocztowe do krajów europejskich powinny być nadane do 4 grudnia br., do USA i innych krajów pozaeuropejskich – do 27 listopada, natomiast ekonomiczne paczki pocztowe do krajów europejskich – do 27 listopada, a do USA i innych krajów pozaeuropejskich – do 20 listopada.

Poczta Polska jednocześnie przypomina, że w tym roku występują ograniczenia, co do krajów, do których można nadawać przesyłki Pocztą Polską.

PAP/RO