Energa: 40 proc. budżetu sponsoringowego dla Gdańska

10 mln złotych – to tegoroczna wartość wsparcia Grupy ORLEN w 2020 r. dla społeczności lokalnych, inicjatyw kulturalnych i na sponsoring sportowy w Gdańsku. Zaangażowanie zostało podtrzymane na zaplanowanym poziomie, pomimo konieczności odwołania niektórych wydarzeń w związku z pandemią COVID-19. Mimo że działalność Energi obejmuje jedną czwartą powierzchni Polski to właśnie na potrzeby Gdańska przeznaczane jest ok. 40 proc. całego budżetu sponsoringowego, a także ok. 50 proc. budżetu CSR.

Łączna kwota wsparcia Energi na przedsięwzięcia w Gdańsku, Sopocie i Gdyni jest w 2020 r. o blisko 10 proc. wyższa, niż rok wcześniej. Plany na 2021 r. przewidują utrzymanie zaangażowania na podobnym poziomie. Energa nadal będzie angażowała się w inicjatywy, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności i niosą za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców. Spółka będzie też kontynuować aktywność sportową i kulturalną na Pomorzu. Strategia CSR na 2021 r. zakłada – tylko w Gdańsku – zainicjowanie kilku nowych projektów.

Wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych na Pomorzu, a przede wszystkim w Gdańsku, konsekwentnie wzmacnia też PKN ORLEN. Tegoroczny budżet Koncernu na zaangażowanie sponsorskie w regionie zwiększył się o blisko10 proc. w porównaniu do 2019 r. W samym Gdańsku PKN ORLEN wspierał m.in. ORLEN eMaraton Solidarności i warsztaty dla dzieci z domów dziecka „Wakacje pod żaglami”, a w Trójmieście i na Pomorzu Kampanię społeczną Radia Gdańsk „Pomorze biega i pomaga” czy gdyński XII Festiwal Filmowy „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.

Działalność sportowa i kulturalna

Energa angażuje się w Gdańsku w aktywną działalność sponsoringową, jak np. wsparcie legendy gdańskiej piłki nożnej - Lechii Gdańsk. Ważnym elementem tego zaangażowania jest współpraca w ramach Akademii Lechii Gdańsk, która od lat kształci młode piłkarskie talenty. Energa pełni też rolę ważnego gdańskiego Mecenasa Kultury – od 10 lat nieprzerwanie jest sponsorem strategicznym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, która jest jedną z najważniejszych gdańskich instytucji kultury. Spółka regularnie wspiera też Gdański Festiwal Muzyczny oraz Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana. W Gdańsku Energa prowadzi także szeroką działalność prospołeczną. W 2020 r. podjęto osiem bardzo ważnych inicjatyw z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie miasta. Większość z nich to projekty długofalowe i ukierunkowane na pomoc chorym dzieciom, podopiecznym domów dziecka czy osobom bezdomnym. Na projekty realizowane w Gdańsku, Energa przeznacza w tym roku ponad 50 proc. budżetu na inicjatywy CSR. Obejmują one na przykład współpracę z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą Oddział Gdańsk w ramach projektu „Oddech pełen energii”, dzięki której dzieci chore na mukowiscydozę otrzymają wsparcie w ramach profilaktyki rehabilitacyjno-dietetycznej. Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z konsultacji z fizjoterapeutą, zajęć sportowych i konsultacji dietetycznych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Współpraca Energi z lokalną społecznością na terenie Gdańska to także działania prowadzone z Towarzystwem im. Św. Brata Alberta. Kampania „Klikasz w wirtualu i pomagasz w realu. Pomóż nam odnaleźć bezdomnych”, która ruszyła 2 listopada br., ma pomóc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Działaniom towarzyszy wdrożenie aplikacji Arrels w Gdańsku. Rozwiązanie znane i wykorzystywane już na świecie, umożliwi mieszkańcom w szybkim czasie zgłoszenie osoby bezdomnej, potrzebującej pomocy. To bardzo ważne w okresie jesienno-zimowym, a przede wszystkim w czasie pandemii, kiedy osoby pozbawione dachu nad głową są szczególnie narażone na zachorowania. Spółka aktywnie angażuje się też w inicjatywy na rzecz najmłodszych mieszkańców Gdańska. W 2020 r. przekazano paczki z okazji Dnia Dziecka małym pacjentom ze Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego czy Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Pomoc zostanie okazana także w grudniu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. W ramach akcji „Paczki pełne dobrej energii” Energa sfinansuje zakup produktów, a wolontariusze przekażą do 10 grudnia br. paczki świąteczne dla domów dziecka, domów seniora i innych gdańskich placówek, niosących pomoc potrzebującym.

PR/RO