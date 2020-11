Dał się naciągnąć - stracił prawie 70 tys. zł

Prawie 70 tys. zł stracił mieszkaniec pow. świebodzińskiego (Lubuskie), który chciał zainwestować w kryptowalutę. Nieświadomy zagrożenia udostępnił oszustowi dane swojego konta bankowego – poinformował w czwartek Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Oszust przekonał mężczyznę, że może pomnożyć swoje oszczędności, inwestując je w bitcoiny. Pokrzywdzony dał temu wiarę i podał dane dostępowe do swojego konta bankowego. Przestępca wykorzystał je do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie ok. 70 tys. zł – wyjaśnił Marek Ruciński.

Dodał, że jedną z podstawowych zasad pomagających uniknąć tego typu przestępstw jest ochrona naszych danych.

Nigdy, żadna uczciwa firma nie poprosi nas o podanie danych do logowania na konto, zarówno te bankowe, jak i do serwisów społecznościowych. Dlatego też, nigdy i nikomu takich danych nie przekazujemy” – zaapelował policjant.

Marek Ruciński przypomniał, że oszustwa na tzw. kryptowaluty to niejedyny sposób działania cyberprzestępców. Kolejnym popularnym sposobem są fałszywe maile. Oszuści podszywają się pod popularne serwisy zakupowe bądź firmy kurierskie wysyłając maile z linkami do fałszywych stron banków, a za ich pośrednictwem wykradają loginy i hasła do kont.

PAP/RO

