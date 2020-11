Wraca reprywatyzacja: Są zarzuty prokuratury

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do warszawskiego sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi N., adwokatowi występującemu w wielu sprawach reprywatyzacyjnych. Mecenas oskarżony jest o oszustwo wobec swojego klienta na kwotę 9 mln zł.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował PAP w piątek, że śledztwo przeciwko Robertowi N. zakończyło się pod koniec października br. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia, zrzucając N. doprowadzenie swojego klienta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 9 mln zł.

W toku śledztwa ustalono, że Robert N. prowadził pod szyldem kancelarii adwokackiej „działalność zarobkową, specjalizującą się w sprawach administracyjnych i sądowych, związanych z reprywatyzacją i odzyskiwaniem nieruchomości warszawskich” oraz odszkodowań za grunty wywłaszczone na podstawie tzw. dekretu Bieruta.

Oskarżony wspólnie z członkiem swojej rodziny zaczął skupować roszczenia dekretowe od byłych właścicieli gruntów znacjonalizowanych po 1945 roku lub ich spadkobierców. W prowadzonych sprawach wykorzystywał znajomości posiadane w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Miasta Stołecznego Warszawy — podała PK w piątkowym komunikacie. Proceder miał trwać od 2006 roku.

Do kancelarii Roberta N. miał zgłosić się 93-letni mężczyzna, który na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie utracił odziedziczoną nieruchomość na Mokotowie.

Pokrzywdzony, będąc przekonany co do profesjonalnego podejścia adwokata, udzielił mu pisemnych pełnomocnictw do reprezentowania go we wszelkich sprawach dotyczących spornych nieruchomości, przy czym pełnomocnictwa te obejmowały także umocowanie do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w prokuraturze oraz w organach administracji rządowej i samorządowej — poinformowała prokuratura.

Więcej na wPolityce.pl