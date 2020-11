Porsche dla każdego … bogatego

Aby jeździć sportowym autem kultowej niemieckiej marki, nie trzeba być jego właścicielem – wystarczy płacić miesięczny abonament. Wszystkie formalności związane z wynajmem można załatwić online.

Sportowe samochody kultowej niemieckiej marki są już dostępne w miesięcznym abonamencie. Można je wynająć przez smartfona, co jest ewenementem na skalę światową. Do wyboru jest sześć różnych modeli Porsche. Co ciekawe, nie licząc Carrery 911, nie są to najdroższe auta dostępne w e-salonie Carsmile.

CZYTAJ TEŻ: Znany polityk wyrzucony z Facebooka!

Na platformie Carsmile, za pośrednictwem której można wynająć lub wyleasingować samochód, pojawiło się właśnie sześć modeli Porsche. Aby jeździć sportowym autem kultowej niemieckiej marki, nie trzeba być jego właścicielem – wystarczy płacić miesięczny abonament. Wszystkie formalności związane z wynajmem można załatwić online, ma przykład na ekranie smartfotna.

Dajemy fanom Porsche nową możliwość użytkowania ich ukochanych modeli bez konieczności zakupu samochodu na własność. Niepowtarzalną przyjemność z jazdy takimi legendami, jak 911 mogą teraz połączyć z wygodną formą miesięcznego abonamentu, pokrywającego większość kosztów eksploatacyjnych z wyjątkiem paliwa. Wszystkie formalności załatwiamy zdalnie – mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Na świecie znany jest model subskrypcji aut kultowej niemieckiej marki, funkcjonujący w USA pod nazwą Porsche Passport, ale przypomina on bardziej carsharing niż wynajem długoterminowy. W Niemczech ofertę Porsche na abonament wprowadził start up Cluno, będący „okrojoną” wersją Carsmile.

CZYTAJ TEŻ: Bankierzy studzą szczepionkową euforię

Jakie modele można wynająć przez platformę Carsmile? Kwintesencję przyjemności z jazdy – Porsche 718 Cayman, legendarną Carrerę 911, długo wyczekiwanego mniejszego SUVa – Porsche Macan, czy najsłynniejszego SUVa stworzonego przez koncenrn z Monachium – model Cayenne i jego bardziej sportową wersję – Cayenne Coupe. Listę sześciu modeli dostępnych w wynajmie zamyka sportowy samochód dla czterech osób – Porsche Panamera. Elektrycznego Taycana można póki co „jedynie” wyleasingować.

W przypadku umowy na 36 miesięcy i braku wpłaty własnej, miesięczny abonament na najtańszy dostępny na platformie model – Cayman 718 – wynosi 4885 zł netto, czyli 6009 zł brutto. Najwięcej, 9244 zł netto miesięcznie (11370 zł brutto), trzeba zapłacić za najniższą dostępną w Carsmile wersję Porsche Carrera.

Konstruując naszą ofertę abonamentu przyjęliśmy, że opcja minimum to taka, która daje przyjemność z jazdy sportowym Porsche, bez konieczności rezygnacji z podstawowych elementów wyposażenia. Nie są to więc najniższe dostępne na rynku wersje – wyjaśnia Michał Knitter.

CZYTAJ TEŻ: Śledztwo CBA ws. reprywatyzacji. Jest akt oskarżenia wobec warszawskiego adwokata

Wiceprezes Carsmile ujawnia, że stworzenie pełnej usługi wynajmu długoterminowego samochodów marki Porsche, a więc z ubezpieczeniem, serwisami oraz autem zastępczym, było sporym wyzwaniem. Mamy tu bowiem dwa niekorzystne elementy: wysoką wartość pojazdu oraz trudny do przewidzenia koszt serwisów. W związku z tym w niektórych przypadkach, zamiast abonamentu, Carsmile może zaproponować leasing.

Jeśli nasz użytkownik chce mieć bardzo sportową, indywidualnie wyposażoną wersję, na przykład legendarnej 911-tki, po to, aby ścigać się nią na torach, to w takim przypadku abonament się nie sprawdzi. Koszty serwisów samochodów przeznaczonych na tory są nieprzewidywalne, a do tego dochodzą jeszcze indywidualne stawki ubezpieczenia. Dlatego w przypadku tego typu aut, zamiast wynajmu długoterminowego, proponujemy leasing – mówi Michał Knitter.

Z tego samego powodu, w tej chwili nie ma jeszcze oferty abonamentu na elektrycznego Taycana. – Jest to zupełnie nowy samochód. Nie mamy jeszcze wiedzy, jak będzie on tracił na wartości i ile będzie kosztowało jego serwisowanie w okresie na przykład 3 lat. Dlatego ten model jest na razie oferowany w leasingu. Abonament pojawi się prawdopodobnie za kilka miesięcy – zapowiada wiceszef Carsmile.

Modele Porsche – poza Carrerą - nie są najdroższymi samochodami oferowanymi obecnie na platformie Carsmile w modelu abonamentowym. Przykładowo, Mercedes GLS 400 d 4-Matic, o mocy 330 KM, kosztuje prawie 9600 zł netto miesięcznie (umowa na 3 lata; brak wpłaty własnej; serwis, ubezpieczenie, assistance ujęte w cenie abonamentu). Z kolei BMW 840i xDrive, o mocy 340 KM, kosztuje 8590 zł netto miesięcznie dla analogicznych warunków umowy. W ramach indywidualnej wyceny możliwa jest też konfiguracja innych modeli klasy prestige, na przykład: BMW 750 XD, Audi A8 55TFS czy Mercedesa AMG 53, gdzie stawki miesięcznego abonamentu będą jeszcze wyższe.

PR/RO