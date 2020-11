Kolejne miesiące przyniosą spadek inflacji: w IV kw. obniży się ona do 2,7 proc., a w całym 2020 r. wyniesie 3,4 proc. wobec 2,3 proc. w 2019 r. - napisał w piątkowej analizie ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra, odnosząc się do danych GUS.

Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 proc.

Olipra wskazał, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji w październiku było zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,4 proc. r/r w październiku wobec 2,8 proc. we wrześniu). „Niższe tempo wzrostu cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z obniżenia dynamiki cen mięsa i owoców, głównie ze względu na silne efekty wysokiej bazy sprzed roku” - czytamy.

Zauważył, że do spadku inflacji przyczyniło się również obniżenie inflacji bazowej, która zmniejszyła się w październiku do 4,2 proc. r/r wobec 4,3 proc. we wrześniu. Wskazał, że spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach „łączność”, „odzież i obuwie”, „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”. Przeciwny wpływ na inflację miał nieznaczny wzrost dynamiki cen nośników energii (4,8 proc. r/r w październiku wobec 4,6 proc. we wrześniu), co - jak czytamy - wynikało z wyższej dynamiki cen gazu, opału oraz energii cieplnej

Kolejne miesiące - według Olipry - przyniosą spadek inflacji. „Prognozujemy, że w IV kw. inflacja obniży się do 2,7 proc. r/r wobec 3,0 proc. w III kw., a w całym 2020 r. wyniesie 3,4 proc. wobec 2,3 proc. w 2019 r.” - czytamy. Zaznaczył, że w kierunku obniżenia inflacji oddziaływać będzie spadek inflacji bazowej oraz dynamiki cen żywności, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał wzrost dynamiki cen paliw i nośników energii.

Napisał, że dynamika PKB zwiększyła się do -1,6 proc. r/r w III kw. wobec -8,4 poc. r/r w II kw., a tym samym ukształtowała się ona powyżej konsensusu rynkowego (-1,8 proc.) „Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w III kw. do 7,7 proc. wobec -9,0 proc.” - napisał.

Jego zdaniem, wyraźny wzrost dynamiki PKB w III kw. względem II kw. był przede wszystkim efektem silnego zwiększenia wkładów konsumpcji i eksportu netto. „Dzisiejsze dane stanowią nieznaczne ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą w całym 2020 r. polski PKB obniży się o 3,1 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 r.” - wskazał.

PAP/kp