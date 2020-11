Niewypał reklamowy Apartu. Kpiny i parodie w sieci

Od kilku dni w mediach jest nowa kampania świąteczna Apartu. Reklama telewizyjna ukazuje trzy kobiety, otoczone luksusem, a spot trwa cztery minuty. Przez większość internautów reklama jest mocno krytykowana, doczekała się nawet parodii

W spocie głównymi bohaterkami sią gwiazdy - Anna Lewandowska, Julia Wieniawa i Małgorzata Socha. Tłem muzycznym jest piosenka Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam gdzie byłem”. Za realizację koncepcji sesji zdjęciowej i wideo jest odpowiedzialny Marcin Tyszka, który obok ambasadorek marki Apart także pojawia się w reżyserowanym przez siebie filmie.

Nowe ambasadorki Apartu to wyjątkowe, charyzmatyczne kobiety, które są spełnione w życiu prywatnym, z sukcesami realizują swoje zawodowe pasje i niezmiennie od wielu lat inspirują miliony Polek. Anna Lewandowska to utytułowana sportsmenka i trenerka, która porwała za sobą rzesze kobiet, mobilizując je do zmian i zdrowego trybu życia. Na co dzień jest szczęśliwą mamą i żoną Roberta Lewandowskiego. Julia Wieniawa mimo młodego wieku ma na koncie wiele sukcesów - jest wokalistką i aktorką, z powodzeniem realizuje się także jako bizneswoman - informuje Apart.