Premier: Potwierdzamy informacje o dostępności szczepionki Pfizera

W piątek odbyła się konferencja Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz przedstawicieli koncernu farmaceutycznego Pfizer poświęcona współpracy w zakresie przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19. Dziś możemy potwierdzić informacje, które przekazał koncern Pfizer, o dostępności szczepionki, powiedział premier Morawiecki

Prezes Rady Ministrów przypomniał, że koronawirus zmusił wszystkich w Polsce do różnych ograniczeń, do wdrażania obostrzeń i do wielu wyrzeczeń. Premier odniósł się także do aktualnej sytuacji epidemicznej, potwierdzając wcześniejsze informacje ministerstwa zdrowia następującym powolnym spadku w tym tygodniu liczby nowych zakażeń. Dodał jednak, że mimo pozytywnych sygnałów, że krzywa nowych zakażeń zaczęła schodzić, to jednak ich liczba jest wciąż bardzo duża.

Dzisiaj rozmawialiśmy z panią prezes o kwestiach logistycznych i operacyjnych związanych z dystrybucją szczepionki. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskiej temperaturze ok. -70 stopni i musi bezpiecznie dotrzeć do miejsca, gdzie będzie przechowywana i dystrybuowana. Chcemy zacząć szczepić jak najszybciej – powiedział premier Morawiecki. Zaczniemy od szczepienia najbardziej narażonych grup - naszych seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych. Mimo optymistycznych informacji dot. szczepionki musimy wciąż stosować zasadę DDMA - zaznaczył premier. Nadal prowadzimy trudną walkę z Covid-19, ale wierzę, że tę walkę wygramy. Musimy jak najszybciej ograniczyć straty dla gospodarki w poszczególnych branżach i do tego będzie również służył proces szczepienia, żeby jak najszybciej jak najszersza grupa obywateli była odporna - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki powiedział także, że dystrybucja szczepionki i pierwsze szczepienia rozpoczną się, jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę. Premier dodał, że chce, żeby szczepionka była dostępna w tym samym momencie, co w Europie Zachodniej.

mt

Czytaj też: Morawiecki: rozpoczniemy szczepienia od grup wysokiego ryzyka