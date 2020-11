Prezydent: Wyrok TK powinien być opublikowany niezwłocznie

Prezydent Andrzej Duda powiedział w piątek podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”, że nie istnieją przesłanki, aby wydany przez Trybunał Konstytucyjny wyrok ws. aborcji nie został niezwłocznie opublikowany. „Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji” - powiedział prezydent, cytowany przez portal niezalezna.pl

Nie ma żadnych wątpliwości, że wyrok został wydany przez TK i zgodnie z przepisami powinien być opublikowany niezwłocznie. Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji. Ale nie mam wątpliwości, że wyrok powinien zostać opublikowany. To wyrok, który został uzasadniony, na razie było to ustne uzasadnienie, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy mieli i szerokie uzasadnienie pisemne” - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej.

Spotkanie z prezydentem, które jest prowadzone w formie wideokonferencji, a relacjonuje je portal niezależna.pl.

Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o trudnej sytuacji społecznej w Polsce, spowodowanej nadejściem obu fal pandemii koronawirusa. Atmosfera jest gorąca - jest koronawirus, jest ogromna obawa wielkiego kryzysu gospodarczego, jest obawa o utratę miejsc pracy, czy firma przetrwa, czy będą środki na spłatę kredytów, czy utrzymania poziomu życia czy realizacji dotychczasowego stylu życia. (…) Dziś nietrudno o iskrę, która wywoła protesty społeczne - powiedział prezydent Duda.

Jest oczywista potrzeba jednak większego zaakcentowania rodziny, jej roli społecznej i wartości, jaką jest rodzina - zaakcentowania jej także w programach edukacyjnych, programach szkolnych, przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych. To także uświadamianie społeczeństwu, jaką wartością jest rodzina - mówił prezydent.

Prezydent opowiedział także o swojej walce z koronawirusem. Miałem to szczęście, że nie była to bardzo ciężka postać [choroby]. Nie całkowicie obyło się bez symptomów, potem przyszły symptomy, ale dosyć lekkie. (…) Mam nadzieję, że będę mógł się niedługo przyłączyć do tych, którzy chcą nieść pomoc innym i oddają osocze, by wrócić do zdrowia. To braterska dłoń i apeluję do wszystkich, żeby pamiętać o tym, wielu ludzi potrzebuje wsparcia, także fizycznej pomocy jaką jest osocze - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podziękował też za zaangażowanie w walkę z koronawirusem personelowi medycznemu.

Widzimy tę pomoc niesioną sobie wzajemnie, to bohaterstwo personelu medycznego. To pokazuje, że jesteśmy wspólnotą mimo tych gorszących zdarzeń, które widzimy na ulicach, mimo wulgarnych słów, od których czasem kraje się serce, że są ludzie, którzy umieją budować wspólnotę, i choć mają czasem inne poglądy, to wiedzą, że najważniejsze jest wsparcie” - mówił prezydent Duda.

Zaapelował o ostrożność i wsparcie dla seniorów. Wierzę, że przetrwamy tę pandemię. (…) Chcemy być zdrowi, ale chcemy też godnie żyć, chcemy, by nasza gospodarka dobrze się rozwijała. To jest dzisiaj zadanie rządzących. Za wszelkie wsparcie, także duchowe - dobrym słowem czy modlitwą, za to byśmy podejmowali dobre decyzje, chciałbym podziękować - powiedział Duda.

Prezydent dziękował też klubom „Gazety Polskiej” za wsparcie w okresie kampanii wyborczej. Zapewniał, że chce być prezydentem wszystkich Polaków.

To nie jest łatwa funkcja, naród jest wielki, jest w nim wiele poglądów. Mam świadomość tego, że w jakichś sposób staram się reprezentować wszystkich. Czasem muszę odejść od strony poglądów, zrobić coś, co nie do końca jest zgodne z moimi przekonaniami” - powiedział prezydent, cytowany przez portal niezalezna.pl.

