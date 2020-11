Polska potrzebuje nowoczesnych jednostek morskich

Zgodnie z założeniami jednostki mają mieć od 60 do 65 metrów długości i od 12 do 15 metrów szerokości. Przewidywane zanurzenie to około 3,5 metra - maksymalnie do 4 metrów. Załogę ma tworzyć sześć osób, natomiast mają one być zdolne do zabrania ponadto 14 osób personelu specjalistycznego.