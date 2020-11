Warto nabywać polskie produkty!

Kupując polskie produkty, wspierając rodzimych usługodawców realizujemy patriotyzm gospodarczy - mówił podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W sobotę na stronie niezależna.pl opublikowanego relację z jednego z paneli towarzyszącego VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”, w którym brał udział m.in. wicepremier Jacek Sasin.

„Dziś bardzo trudno nam jest przewidzieć, jak będą się te okoliczności, które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę, rozwijać, a przede wszystkim jak będzie postępować skuteczna walka z epidemią, bo ta epidemia koronawirusa, która na nas spadła wiosną tego roku, stworzyła zupełnie nową sytuację i zweryfikowała bardzo wiele twierdzeń, które wcześniej uchodziły za dogmaty i ci, którzy ośmielali się twierdzić inaczej, byli często nazywani oszołomami albo ludźmi, którzy nie rozumieją współczesnego świata albo współczesnej gospodarki” - mówił Sasin.

Według niego takim twierdzeniem, które szczególnie w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu jest patriotyzm gospodarczy.

„Na świecie bardzo wiele gospodarek nie odeszło od tych zasad patriotyzmu gospodarczego, a wręcz przeciwnie, wzmacniany przez świadome działanie państwa cechował wiele gospodarek, które znakomicie radziły sobie na tym wielkim, globalnym rynku (…) Chcemy mówić Polakom i to robimy: kupujmy polskie produkty, wspierajmy polskie firmy, zachęcajmy te firmy, by się wspierały nawzajem, ale wszyscy Polacy wspierajmy polską przedsiębiorczość poprzez kupowanie polskich produktów, wspieranie polskich usługodawców. To jest zadanie dla nas wszystkich. W ten sposób każdy z nas może realizować patriotyzm gospodarczy” - wskazał wicepremier.

PAP/ as/