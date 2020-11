Savoir-vivre czasów epidemii - czyli jak kulturalnie i bezpiecznie podróżować

Polacy nie rezygnują z wyjazdowych planów. Aż trzech na czterech z nas deklaruje, że nie chce ograniczać podróży ze względu na COVID-19. Więcej pasażerów widać m.in. w pociągach PKP Intercity, dlatego przewoźnik postanowił przypomnieć o zasadach kulturalnego i bezpiecznego podróżowania w czasach epidemii.

Jak wynika z badań portalu eSky.pl, aż 73 proc. ankietowanych przyznaje, że nie planuje ograniczać bliższych podróży ze względu na koronowirusa. Co więcej aż 77 proc. z nas deklaruje, że nie boi się podróżować w panujących warunkach. Wyniki te mogą być efektem wprowadzonych na szeroką skalę zasad w kwestii bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym - zmian, które dla dwóch na trzech ankietowanych nie stanowią żadnego problemu. Widać je m.in. w pociągach PKP Intercity.

Pasażerowie wracają do pociągów

Od 4 czerwca br. PKP Intercity wprowadziło obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach swoich pociągów. Oznacza to, że bilety jednorazowe wydawane są wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia, a posiadacze biletów okresowych muszą posiadać rezerwację miejsca na konkretne połączenie. Wszystko po to, by pociągami podróżowało tylko tylu pasażerów, ile jest miejsc siedzących. A podróżnych w składach PKP Intercity sukcesywnie przybywa od chwili, gdy rozpoczęto odmrażanie gospodarki. Tylko w czerwcu z usług przewoźnika skorzystało ponad 1,7 mln osób. Z kolei od początku wakacji aż do końca lipca br. pociągami PKP Intercity podróżowało ponad 3,4 mln pasażerów.

Nowe zasady w podróży

Podróżnicza rzeczywistość czasów epidemii mogła stanowić zaskoczenie dla części pasażerów. Obowiązkowe miejscówki, zakrywanie ust i nosa, liczba pasażerów równa liczbie miejsc siedzących w pociągu, czy konduktorzy poruszający się w maseczkach i rękawiczkach - o tych zmianach PKP Intercity informowało zarówno na stronie www, jak i w samych pociągach.

Teraz przewoźnik chce dodatkowo przypomnieć podróżnym o zasadachsavoir-vivrena miarę obecnej sytuacji. W ramach nowej edycji projektu „Strefa Kulturalnego Podróżowania” PKP Intercity będzie prezentować osobom wybierającym pociągi spółki podstawowe zasady kulturalnego i bezpiecznego podróżowania. Te pojawią się na ekranach informacyjnych w pociągach i przy kasach:

Zasłaniajmy usta i nos w czasie całej podróży! Zdrowie i bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i współpasażerów zależy od naszej postawy.

Pamiętajmy o częstym myciu i dezynfekcji rąk.

Starajmy się zachowywać bezpieczny dystans od innych współpasażerów.

Jeżeli kaszlemy lub kichamy, a mamy zdjętą maseczkę np. w czasie konsumpcji w wagonie gastronomicznym, korzystajmy z łokcia.

Bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli nie czujemy się dobrze, rezygnujmy z podróży transportem publicznym.

Jak zauważa Adam Jarczyński, ekspert ds. savoir-vivre, to, ile czasu będzie trwała sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, może zależeć również od sposobu w jaki traktujemy siebie nawzajem.

Epidemia, o ile nie trwale, to w dużym stopniu i na dłuższy czas wpłynie na wiele elementów savoir-vivre’u – dystans związany z powitaniem czy zastępstwo dla uścisku dłoni w postaci skinienia głową czy dotknięcia łokciami. Savoir-vivre się zmienia, to naturalne, ale jest taka wiekowa zasada, że przychodząc w gości, dostosowujemy się do woli gospodarza: właścicielki sklepu, dyrekcji szkoły, do której chodzą nasze dzieci, załogi składu, którym właśnie podróżujemy. A nawet jeżeli nie myślimy o gospodarzu, to warto pomyśleć o pozostałych gościach, którzy czuliby się zdecydowanie pewniej, gdyby każdy dookoła nich nosił tę mało wygodną maseczkę– mówi Adam Jarczyński, ekspert ds. savoir-vivre, autor bloga www.dobremaniery24.pl, ekspert akcji „Strefa Kulturalnego Podróżowania” PKP Intercity.

