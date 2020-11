Pożyczka Gotówkowa z możliwością spłaty nawet w Nowym Roku

Przełom roku to jeden z trudniejszych okresów, jeżeli chodzi o domowe finanse. Nierzadko nasze plany musimy zweryfikować po przejrzeniu portfeli. Rozglądamy się też za odpowiednim zabezpieczeniem finansowym – w takiej sytuacji warto zacząć od Kasy Stefczyka, która oferuje szeroki wybór pożyczek, ale także duże ułatwienia przy ich spłacie.

W okresie przedświątecznym duże wydatki często skłaniają nas do sięgnięcia po pożyczkę. To rzeczywiście dobre posunięcie, a Kasa Stefczyka dla tych, którzy zdecydują się na takie wyjście, ma przygotowane atrakcyjne rozwiązania. Do nich należą także udogodnienia, z jakich możemy skorzystać przy spłacie pożyczki. Co zatem może zaoferować nam Kasa Stefczyka?

Jedno z wygodniejszych rozwiązań oferowanych w Kasie Stefczyka dotyczy Pożyczki Gotówkowej (RRSO: 17,18%), której spłatę pierwszej raty możemy uregulować nawet do 60 dni po otrzymaniu pożyczki. Oznacza to, że jeżeli wzięliśmy pożyczkę w listopadzie tego roku, to pierwszą ratę możemy spłacić dopiero w styczniu roku przyszłego.

Możliwość ta jest szczególnie atrakcyjna właśnie w okresie, kiedy ogrom świątecznych wydatków może nas przytłoczyć, a obowiązek szybkiej spłaty pierwszej raty okazać się zbyt obciążający. Taka możliwość jest też pożądana, jeżeli mamy w planach kolejne wydatki. Odroczenie spłaty pierwszej raty pożyczki to naprawdę wygodna opcja – nie tylko dla naszego portfela, ale także naszych nerwów.

Kasa Stefczyka rozszerzyła także możliwość korzystania z oferty przez telefon. Członkowie Kasy mogą zadzwonić pod numer infolinii: 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora) i tą drogą złożyć wniosek pożyczkowy. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej środki z pożyczki mogą być dostępne na rachunku płatniczym IKS nawet w dniu złożenia wniosku pożyczkowego! Maksymalna kwota pożyczki bez wychodzenia z domu wynosi 50 000 zł.

Pożyczka Gotówkowa to:

-elastyczna kwota pożyczki już od 1000 zł aż do 200 000 zł

-możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty

-szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut

-niska prowizja i jasne zasady

-możliwość skorzystania z odroczenia spłaty pierwszej raty nawet o 60 dni

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Gotówkowej wynosi 17,18%. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.