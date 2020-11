Maląg: rodzina to jest inwestycja, nie koszt

Rodzina to jest inwestycja, nie koszt. To inwestycja w przyszłość naszych rodzin i naszych dzieci, ale także inwestycja w przyszłość Polski - przekonywała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Bo co z tego, że będziemy budowali piękne drogi, domy, mosty, piękne przedszkola i szkoły, ale nie będzie miał kto do nich chodzić?” - pytała Maląg podczas konferencji „Rodzina na antenie”. Społeczeństwo polskie, według prognoz ONZ do 2050, 2100 roku bardzo się skurczy. Tę tendencję zmniejszającego się społeczeństwa trzeba odwrócić” - powiedziała. Wskazując na już istniejące programy, m.in. Rodzina 500 plus, Mama Plus czy Maluch Plus przekonywała, że „to wyzwanie, które już teraz przed sobą postawiliśmy”.

Szefowa MRiPS podkreśliła również, że w jej resorcie trwają prace nad strategią demograficzną, która ma - mówiła - pokazać kierunki wsparcia, jakie powinny pójść do polskich rodzin, by młodzi ludzi podejmowali decyzje o zakładaniu rodziny oraz aby w tych rodzinach rodziły się dzieci.

Chcielibyśmy, aby model wielodzietnej rodziny stał się dobrym przykładem - podkreśliła Maląg.

Zauważyła także, iż istniejące już formy wsparcia finansowego są teraz bardzo istotne, bo - jej zdaniem - dają rodzinom stabilizację, pomagają w pewien sposób przetrwać trudny czas w rodzinach dotkniętych przez pandemię.

PAP/mt