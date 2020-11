Do 20 proc. zniżki za OC i OC/AC!

Z nieoficjalnych informacji „Super Expressu” wynika, że tegoroczny Black Friday potrwa w LINK4 aż tydzień, a zniżki na ubezpieczenia OC i OC/AC sięgać będą aż 20 proc.!

Przez 7 dni, od 24 do 30 listopada, będzie można kupić polisę tańszą nawet o 1/5! Przypominamy, że OC jest Polsce obowiązkowe, a za poruszanie się samochodem bez OC grożą olbrzymie kary finansowe. Może to być nawet 5200 złotych. AC to ubezpieczenie dodatkowe, które przydaje się w całej masie przypadków. Standardowe szkody to m. in: kradzież, stłuczka, wandalizm, do nietypowych LINK4 zalicza np. przegryzienie kabli przez zwierzęta czy spadającą na samochód gałąź.

Ważne! Żeby ubezpieczyć samochód w LINK4 ze zniżką z okazji Black Friday dotychczasowa polisa wcale nie musi kończyć ci się w tych dniach. Jeśli do jej końca zostało ci pół roku, już teraz możesz skorzystać ze zniżek LINK4 i kupić OC lub OC/AC do 20% tajniej.

Z całą ofertą LINK4 można się zapoznać na stronie internetowej LINK4. Poza wszelkimi szczegółami dotyczącymi zakresu polis są tam też ogólne warunki ubezpieczenia wraz z limitami wyłączeniami. W razie pytań do dyspozycji są też konsultanci LINK4 dyżurujący pod numer 22 444 44 44.