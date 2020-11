Są sposoby na fake newsy. Nie daj się oszukać!

Walka o prawdę jest bardzo trudna! W internecie znajdziemy dziś niemal wszystko, stąd jest tam także mnóstwo poradników serwujących zasady, których przestrzeganie ma uchronić nas od stania się ofiarą manipulacji. Niestety autorzy tych poradników, którzy uczciwie traktują opisywany temat przyznają jednocześnie, że tak naprawdę nie ma żadnego pewnego sposobu na odróżnienie co jest, a co nie jest informacją fałszywą - czytamy na stronie stopprzestepczosci.pl

Robert Gorwy, absolwenta Oxford Internet Institute, stanowiącego część Uniwersytetu w Oksfordzie kilka lat temu przygotował raport „Computational propaganda in Poland: False Amplifiers and the Digital Public Sphere”. Wnioski opisał portal wPolityce.pl. Były uderzające. Gorwy zwracał uwagę, że ciekawym i niepokojącym zjawiskiem- są interakcje trollingu i internetowych algorytmów. Nienawistne wpisy, które zostały usunięte przez moderatorów, są jednak zauważane przez indeksujące algorytmy i pozostawiają w internecie ślad. Jeśli wiele wpisów sugeruje, że np. „Kowalski jest gejem” - to mimo usunięcia samych wpisów nt. Kowalskiego Google wciąż wyświetla to nazwisko w określonym kontekście”.

Stop przestępczości/KG