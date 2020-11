„Akademia PARP” wzbogaca swoją ofertę

Przedsiębiorcy w Polsce nie tylko rozumieją, że lockdown i wywołany nim kryzys wymaga szybkich reakcji i dostosowania biznesu do innych warunków, ale też chcą zdobyć nowe, konieczne do tego umiejętności

Dowodem jest rekordowe zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami on-line organizowanymi przez „Akademię PARP”. Platforma e-learningowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która oferuje kursy dla pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, odnotowała od 20 marca ok. 40 tys. zapisów. W odpowiedzi na dużą liczbę chętnych w ciągu drugiego półrocza 2020 roku Akademia wprowadziła lub planuje wprowadzić w sumie 13 nowych kursów.

Od drugiej połowy marca, a więc momentu pandemii w Polsce, ogólna liczba zapisów na kursy w „Akademii PARP” zwiększyła się z 25,5 tys. do prawie 66 tys. W sumie od początku roku na szkolenia Agencji zapisało się 48 tys. osób (jedna osoba może zapisać się na kilka szkoleń), a od wiosny zwiększyła się także pula dostępnych szkoleń e-learningowych w Akademii z 16 do obecnie 26.

Wydaje się, że przedsiębiorcy docenili fakt, że kursy w Akademii błyskawicznie zostały dostosowane do ich wywołanych kryzysem potrzeb i nowych warunków prowadzenia biznesu. Z jednej strony uzupełniliśmy naszą ofertę o szkolenia oferujące wiedzę niezbędną w czasie pandemii, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe czy pozyskiwanie funduszy. Z drugiej strony kursy już obecne w naszej ofercie zaktualizowaliśmy o zagadnienia związane z COVID-19. Przykładowo kurs z obszaru BHP został poszerzony m. in. o wiedzę nt. dostosowania miejsc pracy do ograniczeń wprowadzonych przez polski rząd – mówi Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator „Akademii PARP”.