Przepisy dot. wdrożenia pakietu e-commerce w konsultacjach

W opinii Komisji Europejskiej tzw. pakiet e-commerce zwiększy wpływy z VAT państw członkowskich o 7 mld euro rocznie. W czasie szybkiego wzrostu segmentu handlu internetowego dostosowanie prawa do jego specyfiki jest istotne, powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski

O wdrożeniu nowych przepisów mających kształtować handel na platformach elektronicznych wiceminister finansów Jan Sarnowski wypowiedział się na Twitterze.

W czasie rosnących obrotów handlu internetowego kluczowe jest dostosowanie prawa do jego specyfiki - powiedział wiceminister. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE - dodał.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski ocenił, że nowy pakiet przepisów będzie korzystny dla polskich i europejskich firm.

Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm - stwierdził wiceminister Sarnowski.

Celem pakietu jest m.in. uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

Efektem implementacji pakietu e-commerce będzie wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Zmniejszą się koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C - przedsiębiorcy będą mogli zadeklarować i rozliczyć VAT za pomocą jednego okienka w państwie swojej siedziby, zamiast robić to odrębnie w każdym państwie członkowskim do którego prowadzą sprzedaż B2C. Ułatwi to prowadzenie sprzedaży do innych państw UE.

PAP/gov.pl/mt