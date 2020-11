Szkolenie zawodowe Open P-TECH w Polsce

Open P-TECH zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do bezpłatnej cyfrowej edukacji w zakresie między innymi sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwa.

IBM poinformował o uruchomieniu w Polsce bezpłatnej cyfrowej platformy edukacyjnej Open P-TECH (Pathways to Technology), która skupia się na zdobywaniu wiedzy zawodowej i umiejętności cyfrowych. Program będzie rozwijany przez IBM przy wsparciu Fundacji Szkoła z Klasą. Open P-TECH jest skierowany do uczniów w wieku 14-20 lat oraz nauczycieli.

Open P-TECH bazuje na współtworzonym przez IBM, uznanym programie edukacyjno-zawodowym skoncentrowanym na kluczowych i dobrze opłacanych kompetencjach technologicznych, poszukiwanych obecnie w wielu branżach. Program wyróżniają szkolenia poświęcone takim technologiom jak AI, blockchain, chmura obliczeniowa, data science i cyberbezpieczeństwo, a także doskonalącym umiejętności, w tym Design Thinking. Platforma Open P-TECH, oprócz wersji angielskiej, dostępna jest już w języku polskim.

Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 150 tys. uczniów. Open P-TECH dostarcza moduły dla uczniów i nauczycieli, które obejmują kursy dotyczące nowych technologii oraz kursy kompetencji zawodowych, jak np. tworzenie profesjonalnego życiorysu i prezentacji czy pracy w zespole.

Kończąc poszczególne etapy kursów, uczestnik otrzymuje bezpłatne cyfrowe certyfikaty, świadczące o zdobytej wiedzy, które mogą wzbogacić jego CV, a także można się nimi dzielić w sieciach społecznościowych.

Pandemia przyspiesza transformację cyfrową i zmienia tradycyjne podejście do nauki. Dlatego alternatywne sposoby nauczania muszą dotrzymywać kroku tym zmianom. Partnerstwo IBM z Fundacją Szkoła z Klasą, poprzez program Open P-TECH, będzie realnym wsparciem dla szkół w Polsce i wzbudzi zainteresowanie uczniów nowymi technologiami. Z punktu widzenia nauczycieli, platforma ułatwi i rozszerzy dostęp do technicznej bazy wiedzy – mówi Maria Thun-Janowska, Corporate Citizenship and Corporate Affairs Country Manager, IBM Polska.

