Polskie weto? Prezes PiS: Jeżeli takie warunki, to jest zupełnie oczywiste

Jeżeli będą takie warunki, to jest zupełnie oczywiste, bo to byłaby utrata suwerenności naszego kraju - powiedział w środę w Sejmie wicepremier Jarosław Kaczyński pytany, czy Polska powinna zawetować budżet. Unii Europejskiej

