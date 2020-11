Jaki zysk Grupy PZU? Mamy dane

Zysk netto Grupy PZU w III kw. br. przypisany jednostce dominującej wyniósł 890 mln zł wobec 879 mln zł w 2019 r., czyli o 1 proc. - podała w czwartek spółka. Wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rdr.

„W III kwartale zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 890 mln zł (wzrost o 1 proc. r/r); wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r.” - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacje prasowym.

Cytowana w komunikacie prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła wskazała, że w III kwartale „mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu Grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników”.

„Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego” - powiedziała. Dodała, że rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4 proc.

Z opublikowanego raportu finansowego Grupy Kapitałowej PZU za III kwartał 2020 r. wynika, że wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku wyniósł 1 558 mln zł i był niższy o 57,7 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 191 mln zł wobec 2 360 mln zł w 2019 roku (spadek o 49,5 proc.).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto spadł o 18,8 proc. względem ubiegłego roku.

Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniósł 9,3 proc., co oznacza spadek o 11,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

PAP/ as/