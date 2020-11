Dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA dziś zaczyna działać w Polsce

W piątek, w Poznaniu wysunięte dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce zainauguruje swoją działalność - poinformowały służby prasowe MON. W uroczystości udział zapowiedziało kierownictwo MON oraz przedstawiciele dyplomacji amerykańskiej w Polsce.

Uroczystość zaplanowano na godz. 12.00 w Poznaniu. Resort obrony podaje, że uczestniczyć w niej będą m.in. minister obrony Mariusz Błaszczak, ambasador USA Georgette Mosbacher oraz zastępca dowódcy V. Korpusu gen. dyw. Terrence J. McKenrick.

MON w komunikacie przypomniana, że wysunięte dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce, będzie jedyną strukturą tego szczebla dowodzenia rozmieszczoną w Europie. Jego głównym zadaniem będzie koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO.

„Oznacza to, że właśnie z Polski dowodzone będą amerykańskie siły lądowe rozmieszczone w całej Europie. Dowództwo będzie też odgrywać kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z naszymi siłami zbrojnymi. To realne zwiększenie interoperacyjności naszych wojsk” - podkreśla resort w informacji.

MON informuje też, że proces formowania Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu rozpoczął się w październiku br. Pierwsza grupa personelu przybyła już do Polski, a sformowanie dowództwa i osiąganie gotowości operacyjnej będzie następować stopniowo - w okresie kilkunastu miesięcy. Docelowo w jednostce będzie służyć ponad 200 żołnierzy amerykańskich, z dowódcą w randze generała dywizji.

Rozpoczęcie funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysuniętego dowództwa V. Korpusu jest efektem dotychczasowych dążeń do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Mariusz Błaszczak, szef MON 15 sierpnia br. podpisał z sekretarzem stanu USA M. Pompeo umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement).Umowa umożliwiła dalsze pogłębianie współpracy wojskowej, w tym zwiększenie obecności żołnierzy USA w Polsce.

9 listopada prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej

Polska w ramach umowy zobligowała się do zapewnienia infrastruktury, która w przypadku zagrożenia będzie mogła przyjąć do 20 tys. żołnierzy amerykańskich. Ustalono również zmianę formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce, z rotacyjnej na trwałą oraz wzrost liczby żołnierzy USA o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys.

PAP/ as/