PFR: emisja obligacji na ok. 5 mld zł w lutym 2021 r.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje emisję obligacji o wartości ok. 5 mld zł w lutym 2021 r. w ramach finansowania nowej tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poinformował prezes PFR Paweł Borys.

_Przygotowujemy się do zwiększonych wypłat z tarczy finansowej dla dużych firm, jak również przygotowujemy się do drugiej tarczy dla MŚP - dla branż najmocniej dotkniętych kryzysem i chcemy by ten program wystartował w styczniu. Dlatego spodziewamy się, że w perspektywie lutego emisje obligacji nastąpią. Myślę, że będzie to ok. 5 mld zł - powiedział Borys podczas Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Wyemitowaliśmy w tym roku niebagatelną kwotę, bo blisko 62 mld zł. Mieliśmy też okazję dokonać największej emisji w historii - dodał.

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r.

