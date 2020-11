Tworzywa ciągną Azoty w dół, rolnictwo w górę

Grupie Azoty udało ulokować na rynku zaplanowane wolumeny sprzedaży, co nie było wcale oczywiste. Niestety efekty poprawy wolumenowej zostały skonsumowane przez bardzo mocno niekorzystne tendencje cenowe w ostatnich kwartałach. Ceny w nawozach kształtowały się niżej niż przed rokiem. Wyjątek stanowiły tylko nawozy specjalistyczne, czyli płynne i stymulanty. Do tego na rynek nawozów w Polsce agresywnie weszli zagraniczni konkurenci. Pomogła za to cena gazu, rekompensaty cen prądu i pomoc Tarczy 4.0

Zysk netto Grupy Azoty po trzech kwartałach br. przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 226,5 mln zł - poinformowała grupa w raporcie kwartalnym. Rok wcześniej Azoty od stycznia do końca września wypracowały 384,1 mln zł zysku netto.

W samym trzecim kwartale tego roku zysk netto spadł do 31,3 mln zł z 71,7 mln zł przed rokiem w tym samym okresie.

Grupa podała, że jej przychody po trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 7,8 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 8,7 mld zł.

Przychody które uzyskaliśmy to prawie 7 mln 800 mln zł. Co prawda niższe o wyników uzyskanych w poprzednim roku, jednak to bardzo specyficzny rok, bo rok rekordowych wyników w grupie Azoty. 263 mln zł różnicy rok do roku. mniej o 37 proc. od rok do roku - komentuje Wiktor Cwynar, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Kontrolingu, Grupa Azoty S.A. - To wynik pod presją globalnej sytuacji pandemicznej. Niezależnie od tego jak możemy być odporni, to kolejny kwartał kiedy widzimy i doceniamy pozytywny wpływ dywersyfikacji naszego biznesu na wyniki grupy Azoty. W segmencie tworzywowym i chemicznym sytuacja jest przynajmniej cenowo niwelowana przez wolumen nawozowy, z czego jesteśmy zadowoleni - dodaje.

Tarcza 4.0 jednym z ważniejszych czynników

Pomoc w ramach Tarczy Finansowej 4.0. miała znaczący wpływ dodatni na wynik Grupy. To 59 mln zł. Za największy ujemny wpływ oceniono ceny sprzedaży.

Jak wcześniej donosił GUS, plony w tym roku były o 15 proc. wyższe niż przed rokiem. Sytuacja w polskim rolnictwie jest na tle Europy wyjątkowo dobra. Pod tym względem, nie jest dobrze ani u naszych sąsiadów, ani w Europie. Europa Wschodnia zmagała się z suszami. Podobnie nie za dobrze było na południu, np. w Grecji. Utrzymaniu polskiego rolnictwa oraz potencjału popytowego pomogły też dopłaty bezpośrednie do hektara. Jak ocenił Cwynar, pieniądze na tym rynku są.

Jesteśmy optymistyczni co do rozwoju sytuacji w kolejnych miesiącach - ocenił Wiktor Cwynar.

Jednak europejskim rynku chemii toczy się bardzo zacięta walka konkurencyjna. Na nasz rynek płyną zaawansowanie technologicznie produkty, jak mocznik z Iranu, RSE z Litwy, co przekłada się na bardzo dużą presję cenową i obniżanie marż.

Tworzywa ciągną w dół

W tworzywach nastąpiło tąpniecie. Przychody w tym segmencie w trzecim kwartale zeszłego roku wynosiły 338 mln zł. W tym już tylko 245 mln zł. EBITDA tu z porównaniu do zeszłego roku spadła z 6 do -8. To spadki o 28 proc. w przychodach oraz 233 proc. EBITDA Q/Q.

To nie powinno być zaskoczeniem. Od pewnego czasu sygnalizujemy, że segment tworzywowy jest bardzo podatny na sytuację epidemiologiczną. W tej chwili na rynku mamy bardzo słabe zapotrzebowanie, bardzo dużą niepewność konsumencką, ponieważ konsumenci rezygnują z zakupów innych niż pierwszej potrzeby. Jest też bardzo mocna walka konkurencyjna spowodowana zakłóceniami podażowo popytowymi. Jest też bardzo mocna walka konkurencyjna - Wiktor Cwynar, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Kontrolingu, Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

