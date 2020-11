KGHM: Sierra Gorda samodzielna finansowo w najbliższych latach

KGHM podtrzymuje, że do końca roku nie będzie po raz kolejny dofinansowywać chilijskiej spółki Sierra Gorda - poinformowali przedstawiciele zarządu KGHM. Grupa nadal oczekuje, że w ciągu najbliższych lat projekt w Chile stanie się samodzielny pod względem finansowania.

„Jeżeli chodzi o ten rok nie zakładamy, że te przepływy (z Sierra Gorda do KGHM - PAP) się pojawią. W tym roku wiemy, że nie będzie już dokapitalizowania z naszej strony, tak jak zapowiadaliśmy. Gdyby nie koronawirus i chwilowy spadek cen miedzi na początku roku, to być może już w tym roku nie wysyłalibyśmy żadnych środków do Sierra Gorda” - powiedziała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

„Zakładamy, że w ciągu najbliższych kilku lat Sierra Gorda będzie stawała się samodzielna jeżeli chodzi o finansowanie działalności i kolejnym krokiem będzie stopniowe spłacanie zadłużenia, najpierw w stosunku do podmiotów spoza grupy” - dodała.

W maju tego roku KGHM udzielił dofinansowania właścicielskiego Sierra Gorda w kwocie 55 mln USD.

KGHM podtrzymuje, że od tego roku przerób miedzi w Sierra Gorda będzie istotnie rósł.

„W naszej strategii do roku 2023 określiliśmy, że osiągniemy minimalny średnioroczny dzienny przerób na poziomie 130 tys. ton. Jesteśmy w trakcie jego osiągania. Tak jak mówili, od roku 2020 będziemy ten przerób znacząco zwiększać, więc to nie jest jeszcze optimum i będziemy robić wszystko, by te wyniki poprawiać” - powiedział wiceprezes Radosław Stach.

Od września 2011 roku Sierra Gorda jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture kontrolowanym przez KGHM Polska Miedź (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.). Koncern Sumitomo podał w październiku, że chce sprzedać 45 proc. udziałów w Sierra Gorda.

Odkrywkowa kopalnia złoża miedzi i molibdenu Sierra Gorda w Chile jest projektem górniczym z wieloletnią perspektywą operacyjną, który został uruchomiony w czerwcu 2014 roku. Kopalnia operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym zarówno siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi.

PAP/kp