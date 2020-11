Ze złóż norweskich PGNiG chce produkować 2,5 mld m3 gazu

Rośnie wydobycie gazu przez PGNiG. W ciągu trzech lat koncern chce zwiększyć produkcję gazu w obszarze Morza Norweskiego do 2,5 mld metrów sześc. rocznie. To inżynierowie z PGNiG Upstream Norway pierwotnie dopatrzyli się złóż węglowodorów w obszarze prospektu Warka na Norweskim Szelfie. Odkrycie złoża Warka jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ jest naszym osobistym sukcesem – powiedział wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGNiG Robert Perkowski

Z informacji przekazanych dziś przez zarząd PGNiG podczas konferencji prasowej, jak odbyła się zdalnie z siedziby koncernu, wynika, że w ciągu ostatnich 3 kwartałów br. PGNiG osiągnęło rekordowe wręcz wyniki EBITDA koncernu za ten okres wyniosła 10,7 mld zł, wzrost o 178 proc. w skali roku, oraz zysk netto 6,07 mld zł, wzrost o 348 proc. Według prezesa koncernu Pawła Majewskiego na tak dobre wyniki podstawowy wpływ miało obniżenie kosztów pozyskania paliwa gazowego. Poza obniżaniem kosztów działalności, spółka nie przestaje podejmować innych czynności w celu jej usprawnienia i zabezpieczenia, w tym prowadzi aktywną działalność inwestycyjną.

PGNiG nie przestaje inwestować w rozwój sieci dystrybucyjnej gazu tak w Polsce jak i za granicą, ale także stale poszukuje nowych złóż gazu, dzięki czemu możliwe się staje sprowadzanie gazu z nowych obszarów geograficznych. Niedawno koncern informował o odkryciu nowych złóż gazu ziemnego na Szelfie Norweskim na prospekcie o nazwie Warka. Informował o tym także dziś podczas konferencji prasowej z omówieniem wyników PGNiG wiceprezes zarządu spółki ds. operacyjnych Robert Perkowski.

To polscy inżynierowie z PGNiG Upstream Norway pierwotnie dopatrzyli się złóż węglowodorów w obszarze Warka.

Odkrycie złoża Warka jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ jest naszym osobistym sukcesem – powiedział Perkowski. Badania sejsmiczne jak również pierwszy odwiert potwierdziły, że [są tam] węglowodory, i że nasze przypuszczenia są prawdziwe - dodał.

Z jego informacji wynika, że w złożu Warka, w którym PGNiG inwestuje wraz z firmą ConocoPhillips, znajduje się od 8 do 30 mld metrów sześć. gazu. Cały czas trwają prace badawcze i analizy złoża Warka i obie firmy przygotowują się do rozpoczęcia wydobycia, które ma się rozpocząć w przyszłym roku. PGNiG Upstream Norway otrzymało koncesję z propozycją wiercenia otworu wraz z partnerem, firmą ConocoPhillips. W koncesji tej PGNiG posiada 35 proc. udziałów, a do ConocoPhillips należy pozostałe 65 proc.

Dzięki kolejnym trzem odwiertom na terenie złoża Erfugl w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego PGNiG będzie w stanie w przyszłym roku zwiększyć wydobycie i sprowadzać do Polski do 1 miliarda metrów sześc. gazu.

Gaz z Warki oraz innych złóż położonych na terenie Morza Norweskim ma trafiać do Polski poprzez budowany gazociąg Baltic Pipe, a wydobycie surowca z Morza Norweskiego ma charakter produkcji strategicznej, mówił w połowie listopada br. Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Zdaniem wiceprezesa Perkowskiego PGNiG zamierza pozyskiwać ze złóż z obszaru Norweskiego Szelfu Kontynentalnego około 2,5 mld metrów sześc. gazu rocznie do 2023 r., przy jednoczesnej produkcji krajowej w ilości 4 mld metrów sześc. gazu rocznie.

Jedną z nowych form pozyskiwania gazu jest sukcesywne podłączanie odwiertów do kopalń. W ich wyniku PGNiG uzyskało 63 mln metrów sześć. gaz. To nie tak dużo, ale to są konkretny surowiec, mówimy o gazie wysokometanowym – powiedział Robert Perkowski.

Marcin Tronowicz