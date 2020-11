Zysk PGNiG wzrósł do 6,04 mld zł, w wynikach niebagatelny zwrot gotówki od Gazpromu

Zysk netto PGNiG po trzech kwartałach tego roku wzrósł do 6,04 mld zł wobec 1,3 mld zł zanotowanych w tym samym okresie ub.r. - podała spółka w raporcie kwartalnym. Dodano, że w samym trzecim kwartale br. wzrósł do 116 mln zł z 14 mln zł przed rokiem. Pod koniec czerwca na konto PGNiG trafiło ponad 6 mld zł zwrócone przez Gazprom w wyniku werdyktu trybunału arbitrażowego w Sztokholmie

Spółka poinformowała też, że po pierwszych dziewięciu miesiącach roku PGNiG miało 27,43 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 7 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 29,65 mld zł. Jednocześnie grupa o 31 proc. obniżyła koszty operacyjne - do 19,19 mld zł z 27,81 mld zł rok wcześniej. Pozwoliło to wypracować EBITDA na poziomie 10,69 mld zł, a więc o 168 proc. więcej niż przed rokiem (3,98 mld zł). EBIT wzrósł o 346 proc. do 8,24 mld zł z 1,85 mld po trzech kwartałach 2019 roku.

Epidemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie segmenty naszej działalności, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w przychodach grupy. Z drugiej strony, istotne obniżenie kosztów pozyskania paliwa gazowego pozwoliło nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG. Jesteśmy firmą o zdrowych fundamentach, dzięki czemu możemy kontynuować rozwój Grupy PGNiG nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym - dodał.

Spółka poinformowała, że wyniki osiągnięte przez Grupę PGNiG w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. pozostają bardzo dobre również po ich oczyszczeniu z efektów odpisów majątku trwałego i rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu w ramach kontraktu jamalskiego w efekcie wygranego arbitrażu z Gazpromem. Bez wpływu tych czynników na wynik finansowy, EBITDA Grupy PGNiG wyniosła 5,5 mld zł - o 32 proc. więcej niż w ubiegłym roku, a EBIT - 3,06 mld zł, a więc o 51 proc. więcej rok do roku.

Kluczowe znaczenie dla wyników finansowych GK PGNiG w kolejnych kwartałach ma zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim a nie zwrot nadpłaty za dostawy gazu zrealizowane w ramach tego kontraktu w poprzednich latach. Wygrana w arbitrażu zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia naszej działalności handlowej poprzez większe powiązanie kosztu zakupu gazu ze Wschodu z rynkowymi notowaniami tego paliwa w Europie. To nie pieniądze zwrócone przez Gazprom stanowią o sile naszej Grupy Kapitałowej – zaznaczył w komunikacie prezes.

Podano, że największy wkład w wynik finansowy PGNiG miał segment Obrót i Magazynowanie, który odpowiadał za 77 proc. EBITDA grupy. Udział segmentu Dystrybucji wyniósł 14 proc., Poszukiwanie i Wydobycie – 7 proc. a segmentu Wytwarzanie – 5 procent.

W okresie od stycznia do końca września 2020 r. GK PGNiG sprzedała poza grupę 22,28 mld m sześc. gazu – o 4 proc. więcej niż rok wcześniej (21,47 mld m sześc.). GK PGNiG utrzymała wolumen wydobycia gazu, które wyniosło 3,3 mld m sześc. oraz o 8 proc. zwiększyła wydobycie ropy – do 963 tys. ton wobec 889 tys. ton przed rokiem. Wolumen dystrybucji gazu spadł o 3 proc. do 8,03 mld m. sześc. wobec 8,24 mld m sześc.

pgnig.pl/wirtualnemedia.pl / mt