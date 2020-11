Roger Hodgkiss został nowym Prezesem Zarządu Generali Polska

19 listopada 2020 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, Roger Hodgkiss został powołany, ze skutkiem natychmiastowym, na nowego Prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali w Polsce. Decyzja Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obecny Prezes Zarządu spółek Generali Polska, Maciej Fedyna, ustąpił ze wszystkich stanowisk, które zajmował w Grupie Generali w Polsce, z powodów osobistych.

Luciano Cirinà, Dyrektor regionu Austria, Europa Środkowo-Wschodnia i Rosja oraz Prezes Generali CEE Holding, skomentował: „Cieszę się, że mam możliwość, by postawić na doskonałe kwalifikacje zawodowe Rogera, który jest kandydatem wewnętrznym. Przyczyni się on do realizacji strategii i dalszego dążenia do doskonałości we wszystkich obszarach działalności Grupy Generali w Polsce. Życzę Rogerowi wszystkiego najlepszego w realizacji nowych obowiązków. Pragnę również podziękować Maciejowi Fedynie za jego wieloletni wkład i zaangażowanie. W imieniu Grupy Generali życzę mu wszystkiego najlepszego zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.”

Roger Hodgkiss dołączył do Generali w listopadzie 2019 roku jako członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż produktów majątkowych i marketing. Zdobył dyplom inżyniera (z wyróżnieniem) na Uniwersytecie w Liverpoolu i posiada uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii. Przed pracą w Polsce był Dyrektorem Handlowym Intouch Insurance i Prezesem AAS Balta na Łotwie. W latach 2009-2015 Roger był prezesem Link4 i przeprowadził transformację firmy z ubezpieczyciela wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w wielokanałowego, sprawiając, że Link4 stał się wiarygodnym graczem na polskim rynku. W 2016 roku dołączył do Zarządu PZU SA i PZU Życie.

W 2019 roku, Generali Polska, piąty największy ubezpieczyciel w kraju, miało swój rekordowy rok od momentu powstania, zarówno pod względem przypisu składki, jak i rentowności. Składka przypisana brutto (GWP) wyniosła 2,9 mld zł w 2019 r., z czego 2 mld zł przypadało na ubezpieczenia majątkowe i 0,9 mld zł na ubezpieczenia na życie. Generali Investments w Polsce osiągnęło 141 mln zł przychodu ze sprzedaży. Generali Polska, zatrudniające 1600 pracowników, z powodzeniem realizuje strategię rentownego wzrostu i ekspansji w segmentach pozakomunimacyjnych.

W Polsce Generali wspiera również inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, w tym akcję „Wdzięczni Medykom” Caritas Polska. W ramach tej akcji Generali sfinansowało 48 ze 100 respiratorów zakupionych przez Caritas dla polskich szpitali. We współpracy z innymi ubezpieczycielami Generali w Polsce wspierało również Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

InfoWire/RO

CZYTAJ TEŻ: PZU odporne na negatywne skutki pandemii