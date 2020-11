PGE broni miejsc pracy w Szczecinie

PGE Polska Grupa Energetyczna apeluje do szczecińskich radnych, aby głosowali przeciwko projektowi uchwały w sprawie przystąpienia przez miasto do spółki New Cogen. Według PGE, skutkiem może być utrata miejsc pracy i likwidacja elektrowni.

W Szczecinie ma powstać nowe źródło ciepła i energii elektrycznej - tzw. jednostka kogeneracyjna zasilana gazem ziemnym - wynika z informacji władz miasta. Według nich, dzięki inwestycji spółki New Cogen miasto zyska nowe i ekologiczne źródło energii.

Na najbliższą sesję szczecińskiej rady miejskiej zgłoszony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Szczecin do spółki New Cogen - poinformowały w piątek służby prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE Polska Grupa Energetyczna apeluje do radnych, aby głosowali przeciwko uchwale. Zdaniem Grupy, skutkami jej podjęcia mogą być m.in. zamknięcie Elektrociepłowni Pomorzany lub Elektrociepłowni Szczecin, a także utrata setek miejsc i podwyższenie cen ciepła dla szczecinian.

Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany należą do Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK.

Jak podała PGE, spółka New Cogen należy do grupy kapitałowej E.ON., a celem jej działalności jest budowa i eksploatacja w ciepłowni Dąbska nowego źródła wytwórczego opartego o paliwo gazowe.

Zdaniem Łukasz Kolasy, rzecznika prezydenta Szczecina apel ma bezpośredni związek z tym, że związki zawodowe ogłosiły referendum strajkowe (w Zespole Elektrowni Dolna Odra - ZEDO – red.) i w ten sposób próbuje się przerzucić na miasto Szczecin swoje problemy związane z niezadowoleniem załogi i odwrócić uwagę od sytuacji ZEDO.

Według rzecznika prezydenta Szczecina, dzięki inwestycji spółki New Cogen miasto zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej. Zmniejszy się ilość węgla kamiennego używanego do wytworzenia ciepła. Działanie to jest zgodne z obowiązującą strategią zrównoważonego rozwoju Szczecina, która kładzie duży nacisk na inwestycje proekologiczne - podkreślał Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta miasta.

Jak podało wcześniej miasto, gmina chce przystąpić do spółki New Cogen poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego. Prezydent Szczecina wystąpił do rady miejskiej o zgodę na przystąpienie do spółki; decyzja ma zapaść na listopadowej sesji.

W przypadku zgody radnych, kapitał zakładowy New Cogen będzie podniesiony z 12 mln zł do 18 mln zł, a Gmina Miasto Szczecin będzie w posiadaniu 33,3 proc. udziałów w spółce; reszta udziałów pośrednio nadal należeć będzie do koncernu E.ON.

PAP/RO